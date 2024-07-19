Абсолютний максимум. В яких областях України встановлено історичні температурні рекорди

У деяких населених пунктах України на тлі спеки було встановлено історичні температурні рекорди - так званий абсолютний максимум.

РБК-Україна розповідає, в яких саме регіонах зафіксували найбільші температури.

В яких областях встановлено абсолютні температурні максимуми

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у період з 13 по 17 липня на деяких метеостанціях України були зафіксовані нові абсолютні максимуми температури.

"Абсолютний максимум - це максимальна температура повітря, зареєстрована в даній точці за всю історію інструментальних спостережень", - уточнили у дописі установи у Facebook.

Зазначається, що аномальна спека, яка тривала впродовж останніх днів на території нашої країни, залишила свій відбиток у кліматичних архівах України.

Виходячи з оприлюдненої Гідрометцентром карти, історичні температурні рекорди було встановлено у таких локаціях:

Маневичі (Волинська область) - 36,7°С

Нижня Ушиця (Хмельницька область) - 37,1°С

Чернівці (Чернівецька область) - 37,9°С

Жмеринка (Вінницька область) - 38°С

Новодністровськ (Чернівецька область) - 38,1°С

Ковель (Волинська область) - 38,1°С

Вінниця (Вінницька область) - 39,2°С

Миколаїв (Миколаївська область) - 41,6°С

Абсолютні максимуми температури (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Яку погоду прогнозують найближчими днями

Впродовж 20 липня Гідрометцентр прогнозує мінливу хмарність, без опадів.

Лише у Криму та Приазов'ї вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°С, вдень 24-29°С (в Карпатах вночі 10-15°С, вдень - близько 20°С).

У східних і південних областях, у Дніпропетровській області та в Криму: вночі 20-25°С, вдень 30-34°С.

Водночас 21-22 липня місцями можлива сильна спека 35-38°С.