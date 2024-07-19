Абсолютний максимум. В яких областях України встановлено історичні температурні рекорди
У деяких населених пунктах України на тлі спеки було встановлено історичні температурні рекорди - так званий абсолютний максимум.
РБК-Україна розповідає, в яких саме регіонах зафіксували найбільші температури.
В яких областях встановлено абсолютні температурні максимуми
Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у період з 13 по 17 липня на деяких метеостанціях України були зафіксовані нові абсолютні максимуми температури.
"Абсолютний максимум - це максимальна температура повітря, зареєстрована в даній точці за всю історію інструментальних спостережень", - уточнили у дописі установи у Facebook.
Зазначається, що аномальна спека, яка тривала впродовж останніх днів на території нашої країни, залишила свій відбиток у кліматичних архівах України.
Виходячи з оприлюдненої Гідрометцентром карти, історичні температурні рекорди було встановлено у таких локаціях:
- Маневичі (Волинська область) - 36,7°С
- Нижня Ушиця (Хмельницька область) - 37,1°С
- Чернівці (Чернівецька область) - 37,9°С
- Жмеринка (Вінницька область) - 38°С
- Новодністровськ (Чернівецька область) - 38,1°С
- Ковель (Волинська область) - 38,1°С
- Вінниця (Вінницька область) - 39,2°С
- Миколаїв (Миколаївська область) - 41,6°С
Абсолютні максимуми температури (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Яку погоду прогнозують найближчими днями
Впродовж 20 липня Гідрометцентр прогнозує мінливу хмарність, без опадів.
Лише у Криму та Приазов'ї вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-19°С, вдень 24-29°С (в Карпатах вночі 10-15°С, вдень - близько 20°С).
У східних і південних областях, у Дніпропетровській області та в Криму: вночі 20-25°С, вдень 30-34°С.
Водночас 21-22 липня місцями можлива сильна спека 35-38°С.
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