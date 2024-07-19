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Абсолютний максимум. В яких областях України встановлено історичні температурні рекорди

П'ятниця 19 липня 2024 17:15
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Абсолютний максимум. В яких областях України встановлено історичні температурні рекорди Цьогорічна спека залишила відбиток у кліматичних архівах України (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У деяких населених пунктах України на тлі спеки було встановлено історичні температурні рекорди - так званий абсолютний максимум.

РБК-Україна розповідає, в яких саме регіонах зафіксували найбільші температури.

В яких областях встановлено абсолютні температурні максимуми

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у період з 13 по 17 липня на деяких метеостанціях України були зафіксовані нові абсолютні максимуми температури.

"Абсолютний максимум - це максимальна температура повітря, зареєстрована в даній точці за всю історію інструментальних спостережень", - уточнили у дописі установи у Facebook.

Зазначається, що аномальна спека, яка тривала впродовж останніх днів на території нашої країни, залишила свій відбиток у кліматичних архівах України.

Виходячи з оприлюдненої Гідрометцентром карти, історичні температурні рекорди було встановлено у таких локаціях:

  • Маневичі (Волинська область) - 36,7°С
  • Нижня Ушиця (Хмельницька область) - 37,1°С
  • Чернівці (Чернівецька область) - 37,9°С
  • Жмеринка (Вінницька область) - 38°С
  • Новодністровськ (Чернівецька область) - 38,1°С
  • Ковель (Волинська область) - 38,1°С
  • Вінниця (Вінницька область) - 39,2°С
  • Миколаїв (Миколаївська область) - 41,6°С

Абсолютний максимум. В яких областях України встановлено історичні температурні рекорди

Абсолютні максимуми температури (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Яку погоду прогнозують найближчими днями

Впродовж 20 липня Гідрометцентр прогнозує мінливу хмарність, без опадів.

Лише у Криму та Приазов'ї вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°С, вдень 24-29°С (в Карпатах вночі 10-15°С, вдень - близько 20°С).

У східних і південних областях, у Дніпропетровській області та в Криму: вночі 20-25°С, вдень 30-34°С.

Водночас 21-22 липня місцями можлива сильна спека 35-38°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україну "прорвався" атмосферний фронт і в яких регіонах може стати прохолодніше.

Читайте також, якої біди наробили в Україні дощі та шквали на тлі аномальної спеки.

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