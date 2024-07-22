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В части Украины ожидаются дожди с грозами: прогноз погоды на завтра

Понедельник 22 июля 2024 12:06
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В части Украины ожидаются дожди с грозами: прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 23 июля, в части Украины ожидаются дожди с грозами. При этом воздух максимально прогреется до +34 градусов.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

По прогнозу синоптика, завтра в Украине дожди и грозы наиболее вероятны в западных областях, местами и на востоке. Вечером 23 июля и на северо-востоке Украины ожидаются дожди. На остальной территории будет сухо, солнечно.

Температура воздуха завтра предполагается в пределах +26 +30 градусов, на западе местами +24 +26 градусов, в южной части +31 +34 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве во вторник будет без осадков. Максимальная температура воздуха составит около +28 градусов. Однако в течение четверга-пятницы в столице ожидается кратковременное снижение температуры воздуха до +23 +25 градусов.

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