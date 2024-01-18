В частині Сум наступного тижня вимикатимуть світло: список адрес

Протягом двох дні, 23 й 24 січня, в Сумах за низкою адрес вимикатимуть світло через ремонтні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської міської ради.
Зазначається, що ремонтні роботи стосуватимуться реконструкції повітряної лінії електропередачі напругою 110 кВ.
Через це з 8:00 до 16:00 відбудеться перерва в електропостачанні за наступними адресами:
У разі виникнення питань, які пов'язані з електропостачанням, можна звернутись за телефоном: (0-800) 300247.
"Впродовж останніх днів спостерігається тенденція максимального зростання споживання переважно в ранкові години. Цьому сприяє збереження високого інерційного споживання, яке зумовлене зниженням температури надвечір та вночі", - розповіли в "Укренерго".
Сьогодні, 18 січня, в енергосистемі очікується незначний дефіцит з 8:00 до 20:00 на рівні близько 3%. Введення графіків обмеження споживання не планується.
Водночас українців закликають заощадливо використовувати світло, особливо з 9:00 до 19:00.
Тим часом негода в Україні може спричинити обледеніння та пошкодження ліній електропередач.
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