В части Сум на следующей неделе будут выключать свет: список адресов

В течение двух дней, 23 и 24 января, в Сумах по ряду адресов будут выключать свет из-за ремонтных работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.
Ремонтные работы будут касаться реконструкции воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ.
Поэтому с 8:00 до 16:00 состоится перерыв в электроснабжении по следующим адресам:
При возникновении вопросов, связанных с электроснабжением, можно обратиться по телефону: (0-800) 300247.
"В течение последних дней наблюдается тенденция максимального роста потребления преимущественно в утренние часы. Этому способствует сохранение высокого инерционного потребления, которое обусловлено снижением температуры вечером и ночью", - рассказали в "Укрэнерго".
Сегодня, 18 января, в энергосистеме ожидается незначительный дефицит с 8:00 до 20:00 на уровне около 3%. Введение графиков ограничения потребления не планируется.
В то же время украинцев призывают экономно использовать свет, особенно с 9:00 до 19:00.
Между тем непогода в Украине может вызвать обледенение и повреждение линий электропередач.
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