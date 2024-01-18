ua en ru
Чт, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Погіршення погоди в Україні може спричинити пошкодження електромереж, - "Укренерго"

Україна, Четвер 18 січня 2024 11:51
UA EN RU
Погіршення погоди в Україні може спричинити пошкодження електромереж, - "Укренерго" Фото: погіршення погоди в Україні може спричинити пошкодження електромереж (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні очікується негода. Сильні пориви вітру та налипання снігу може спричинити обледеніння та пошкодження ліній електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Сьогодні впродовж дня очікується потепління, середньодобова температура складе -2°C проти -5°C вчора. Водночас по всій Україні очікується погіршення погодних умов: сильні пориви вітру, сніг, місцями ожеледиця. Налипання снігу може спричинити обледеніння та пошкодження ліній електропередач", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" сьогодні прогнозують незначний дефіцит електроенергії з 8:00 до 20:00 на рівні близько 3%. Введення графіків обмеження споживання не планується.

Погода в Україні

Нагадаємо, протягом минулого тижня в Україні спостерігали сильні морози. Потім до України прийшло відносне потепління. Але вже з 17 січня синоптики знову попередили про морози до -15 градусів.

Також синоптик розказала, коли в Україні чекати потепління та чи будуть морози до -25.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Укренерго Негода в Україні Електроенергія
NEWS
РФ випустила по Україні десятки "шахедів" і ракети: скільки цілей збила ППО
РФ випустила по Україні десятки "шахедів" і ракети: скільки цілей збила ППО
DAILY
Чому військовим досі складно отримати статус УБД і навіщо він потрібен
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Чому військовим досі складно отримати статус УБД і навіщо він потрібен