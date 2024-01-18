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В частині Сум наступного тижня вимикатимуть світло: список адрес

Четвер 18 січня 2024 14:43
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В частині Сум наступного тижня вимикатимуть світло: список адрес Фото: (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом двох дні, 23 й 24 січня, в Сумах за низкою адрес вимикатимуть світло через ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської міської ради.

Зазначається, що ремонтні роботи стосуватимуться реконструкції повітряної лінії електропередачі напругою 110 кВ.

Через це з 8:00 до 16:00 відбудеться перерва в електропостачанні за наступними адресами:

  • вул. Василя Симоненка, 1 (ГОСМСТ "Ветеран");
  • вул. Василя Симоненка, 38 (ТОВ "КК "Домком Суми");
  • вул. Олександра Богомазова, 1 (СМДГСТ "Енергетик - 1");
  • пров. Івана Франка, 2 (ОКС "Монтажник");
  • вул. Олега Ольжича, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;
  • вул. Родини Линтварьових 14/2;
  • вул. Євгена Адамцевича, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, З4А, 36, З6А; пров. Івана Франка, 16, 16А, 16Б, 16В, 18, 18/1, 20, 22, 2ЗА, 26, 28, 28/1, 30, 32, З2Б, 34, 38/1, 89, 108;
  • вул. Василя Симоненка, 1, 1А, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, І2А, 13, 14, 15, І5А, 16, 17, 18, 19, 20, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, З8/1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54/1, 55, 56, 57, 58, 58, 99, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 155/1, 116;
  • пров. Повстанський, 1, 1/1, 2,3,4, 5,6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15;
  • пров. Вітряний, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
  • вул. Олександра Богомазова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;
  • вул. Побратимів, 2/2, 9/1, 15А, 19Б, 21, 35, 5.

У разі виникнення питань, які пов'язані з електропостачанням, можна звернутись за телефоном: (0-800) 300247.

Який стан в енергосистемі сьогодні

"Впродовж останніх днів спостерігається тенденція максимального зростання споживання переважно в ранкові години. Цьому сприяє збереження високого інерційного споживання, яке зумовлене зниженням температури надвечір та вночі", - розповіли в "Укренерго".

Сьогодні, 18 січня, в енергосистемі очікується незначний дефіцит з 8:00 до 20:00 на рівні близько 3%. Введення графіків обмеження споживання не планується.

Водночас українців закликають заощадливо використовувати світло, особливо з 9:00 до 19:00.

Тим часом негода в Україні може спричинити обледеніння та пошкодження ліній електропередач.

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