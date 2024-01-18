В части Сум на следующей неделе будут выключать свет: список адресов

В течение двух дней, 23 и 24 января, в Сумах по ряду адресов будут выключать свет из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.

Ремонтные работы будут касаться реконструкции воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ.

Поэтому с 8:00 до 16:00 состоится перерыв в электроснабжении по следующим адресам:

ул. Василия Симоненко, 1 (ГОСМСТ "Ветеран");

Василия Симоненко, 38 (ООО "УК "Домком Сумы");

Александра Богомазова, 1 (СМДГСТ "Энергетик - 1");

переулок Ивана Франко, 2 (ОКС "Монтажник");

ул. Олега Ольжича, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;

ул. Семьи Линтваревых 14/2;

ул. Евгения Адамцевича, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, З4А, 36, З6А; пер. Ивана Франко, 16, 16А, 16Б, 16В, 18, 18/1, 20, 22, 2ЗА, 26, 28, 28/1, 30, 32, З2Б, 34, 38/1, 89, 108;

ул. Василия Симоненко, 1, 1А, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, І2А, 13, 14, 15, І5А, 16, 17, 18, 19, 20, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, З8/1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54/1, 55, 56, 57, 58, 58, 99, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 155/1, 116;

переулок Повстанческий, 1, 1/1, 2,3,4, 5,6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15;

переулок Ветряной, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

Александра Богомазова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

ул. Побратимов, 2/2, 9/1, 15А, 19Б, 21, 35, 5.

При возникновении вопросов, связанных с электроснабжением, можно обратиться по телефону: (0-800) 300247.

Какое состояние в энергосистеме сегодня

"В течение последних дней наблюдается тенденция максимального роста потребления преимущественно в утренние часы. Этому способствует сохранение высокого инерционного потребления, которое обусловлено снижением температуры вечером и ночью", - рассказали в "Укрэнерго".

Сегодня, 18 января, в энергосистеме ожидается незначительный дефицит с 8:00 до 20:00 на уровне около 3%. Введение графиков ограничения потребления не планируется.

В то же время украинцев призывают экономно использовать свет, особенно с 9:00 до 19:00.

Между тем непогода в Украине может вызвать обледенение и повреждение линий электропередач.