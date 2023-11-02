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У частині Одеси вночі не буде світла та води: де і в які години

Одеса, Четвер 02 листопада 2023 09:35
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У частині Одеси вночі не буде світла та води: де і в які години Фото: у частині Одеси вночі не буде світла та води (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вночі 3 листопада мікрорайон Черемушки Хаджибейського району Одеси залишиться без світла через ремонтні роботи. Також у частині міста не буде води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДТЕК Одеські електромережі.

"3 листопада з 00:00 до 05:00 буде знеструмлено мікрорайон Черемушки Хаджибейського району міста Одеси. Відключення світла буде відбуватися на вимогу комунального підприємства "Одесміськелектротранс" для безпеки їхніх фахівців. Вони проводитимуть заміну аварійної опори", - йдеться в повідомленні.

Перевірити відключення за вашою адресою можна в чат-боті Viber та Telegram, або на сайті ДТЕК у розділі "Відсутня електроенергія".

З цієї ж причини з 00:10 до 6:00 не буде води у Київському та Хаджибейському районах, а також у Лиманці, Червоному хуторі, "Райдужному", ж/м "Совіньйон 1-5", ж/м "Чорноморка" та ЖКП "Таїрове".

У Приморському районі можливе зниження тиску.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що вони можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Так, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Більше про те, як регіони готуються до зими та можливих блекаутів - у матеріалі РБК-Україна.

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Одеса відключеня світла ДТЕК Електроенергія
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