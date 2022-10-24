У частині Одеси та області завтра відключать воду: список адрес

У частині Одеси та області завтра через ремонтні роботи на день відключать водопостачання. Імовірно, вода буде відсутня з 9 до 22 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської міськради.

У селах Кароліно-Бугаз, Миколаївка та Маяки, а також смт Затока та Овідіополь можливе зниження тиску води.

Згідно з планом філії "Інфоксводоканалу", буде припинено подачу води наступним споживачам області:

Раніше ми писали, що в районах Одеської області, де електрика була відключена внаслідок ракетного удару ворога 22 жовтня, вночі 23 жовтня вже вдалося відновити енергопостачання.

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