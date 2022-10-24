У частині Одеси та області завтра відключать воду: список адрес
Фото: в частині Одеси та області завтра відключать воду (Віталій Носач, РБК-Україна)
У частині Одеси та області завтра через ремонтні роботи на день відключать водопостачання. Імовірно, вода буде відсутня з 9 до 22 години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської міськради.
Згідно з планом філії "Інфоксводоканалу", буде припинено подачу води наступним споживачам області:
- ж/м "Ленселище", сел. Дзержинського, вул. Тираспільське шосе, ж/м Застава-1, 2, 3, ж/м "Далекі Млини", сел. Авангард, вул. Новікова, вул.Бугаївська, вул. Стовбова, ЖК "Сьоме небо", Промринок 7-й км, Селекційний інститут, ж/м "Слобідка", сел. Цукровий, з/м "Нова Слобідка";
- села Усатове, Нерубайське, Б.Балка, Наті, а також залізнична станція "Усатове".
У селах Кароліно-Бугаз, Миколаївка та Маяки, а також смт Затока та Овідіополь можливе зниження тиску води.
Раніше ми писали, що в районах Одеської області, де електрика була відключена внаслідок ракетного удару ворога 22 жовтня, вночі 23 жовтня вже вдалося відновити енергопостачання.
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