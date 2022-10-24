В части Одессы и области завтра отключат воду: список адресов

В части Одессы и области завтра из-за ремонтных работ на день отключат водоснабжение. Предположительно вода будет отсутствовать с 9 до 22 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесского горсовета.

В селах Каролино-Бугаз, Николаевка и Маяки, а также пгт Затока и Овидиополь возможно снижение давления воды.

Ранее мы писали, что в районах Одесской области, где электричество было отключено в результате ракетного удара врага 22 октября, ночью 23 октября уже удалось возобновить энергоснабжение.

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