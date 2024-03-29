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У частині Одеси сталось аварійне відключення світла: коли відновлять постачання

Фото: у частині Одеси 29 березня сталось аварійне відключення світла (facebook_com_НЕК__Укренерго__NPC_Ukrenergo)
Автор: Ярослава Борзова

В частині Одеси через аварійне відключення без світла залишились Хаджибейський та Київський райони. Відновити електропостачання обіцяють протягом декількох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"Сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Укренерго. Тимчасово без світла залишилися жителі Хаджибейського та Київського районів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі на місці аварії тривають ремонтні роботи.

"Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та домівки", - інформують в ДТЕК.

Зазначається, що орієнтовний час відновлення світла очікується протягом декількох годин.

Відключення світла в Одеській області

Варто зауважити, що після масованої ракетної атаки РФ по Україні 22 березня в Одесі спостерігається критична ситуація з електропостачанням.

Вчора повідомлялось, що на тлі зростання споживання у місті можливе застосування графіків відключень електроенергії

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ОдесаЕлектроенергія