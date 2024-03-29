В части Одессы произошло аварийное отключение света: когда возобновят поставку

"Произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Укрэнерго. Временно без света остались жители Хаджибейского и Киевского районов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте аварии продолжаются ремонтные работы.

"Там, где это возможно, энергетики перезаживят на резерв объекты критической инфраструктуры и дома", - информируют в ДТЭК.

Указывается, что ориентировочное время восстановления света ожидается в течение нескольких часов.