У частині Одеси сталось аварійне відключення світла: коли відновлять постачання

В частині Одеси через аварійне відключення без світла залишились Хаджибейський та Київський райони. Відновити електропостачання обіцяють протягом декількох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"Сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Укренерго. Тимчасово без світла залишилися жителі Хаджибейського та Київського районів", - йдеться в повідомленні. Повідомляється, що наразі на місці аварії тривають ремонтні роботи. "Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та домівки", - інформують в ДТЕК. Зазначається, що орієнтовний час відновлення світла очікується протягом декількох годин.