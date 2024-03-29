У частині Одеси сталось аварійне відключення світла: коли відновлять постачання
В частині Одеси через аварійне відключення без світла залишились Хаджибейський та Київський райони. Відновити електропостачання обіцяють протягом декількох годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК.
"Сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Укренерго. Тимчасово без світла залишилися жителі Хаджибейського та Київського районів", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що наразі на місці аварії тривають ремонтні роботи.
"Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та домівки", - інформують в ДТЕК.
Зазначається, що орієнтовний час відновлення світла очікується протягом декількох годин.
Відключення світла в Одеській області
Варто зауважити, що після масованої ракетної атаки РФ по Україні 22 березня в Одесі спостерігається критична ситуація з електропостачанням.
Вчора повідомлялось, що на тлі зростання споживання у місті можливе застосування графіків відключень електроенергії
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