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В части Одессы произошло аварийное отключение света: когда возобновят поставку

Одесса, Пятница 29 марта 2024 13:22
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В части Одессы произошло аварийное отключение света: когда возобновят поставку Фото: в части Одессы 29 марта произошло аварийное отключение света (facebook_com_НЕК__Укрэнерго__NPC_Ukrenergo)
Автор: Ярослава Борзова

В части Одессы из-за аварийного отключения без света остались Хаджибейский и Киевский районы. Восстановить электроснабжение обещают в течение нескольких часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Укрэнерго. Временно без света остались жители Хаджибейского и Киевского районов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте аварии продолжаются ремонтные работы.

"Там, где это возможно, энергетики перезаживят на резерв объекты критической инфраструктуры и дома", - информируют в ДТЭК.

Указывается, что ориентировочное время восстановления света ожидается в течение нескольких часов.

Отключение света в Одесской области

Следует заметить, что после массированной ракетной атаки РФ по Украине 22 марта в Одессе наблюдается критическая ситуация с электроснабжением.

Вчера сообщалось, что на фоне роста потребления в городе возможно применение графиков отключения электроэнергии.

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Одесса Электроэнергия
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