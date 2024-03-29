В части Одессы произошло аварийное отключение света: когда возобновят поставку
В части Одессы из-за аварийного отключения без света остались Хаджибейский и Киевский районы. Восстановить электроснабжение обещают в течение нескольких часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
"Произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Укрэнерго. Временно без света остались жители Хаджибейского и Киевского районов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте аварии продолжаются ремонтные работы.
"Там, где это возможно, энергетики перезаживят на резерв объекты критической инфраструктуры и дома", - информируют в ДТЭК.
Указывается, что ориентировочное время восстановления света ожидается в течение нескольких часов.
Отключение света в Одесской области
Следует заметить, что после массированной ракетной атаки РФ по Украине 22 марта в Одессе наблюдается критическая ситуация с электроснабжением.
Вчера сообщалось, что на фоне роста потребления в городе возможно применение графиков отключения электроэнергии.
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