В части Одессы произошло аварийное отключение света: когда возобновят поставку

В части Одессы из-за аварийного отключения без света остались Хаджибейский и Киевский районы. Восстановить электроснабжение обещают в течение нескольких часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Укрэнерго. Временно без света остались жители Хаджибейского и Киевского районов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте аварии продолжаются ремонтные работы.

"Там, где это возможно, энергетики перезаживят на резерв объекты критической инфраструктуры и дома", - информируют в ДТЭК.

Указывается, что ориентировочное время восстановления света ожидается в течение нескольких часов.