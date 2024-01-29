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У частині областей України тривога. Попереджають про запуск "Шахедів"

Понеділок 29 січня 2024 20:36
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У частині областей України тривога. Попереджають про запуск "Шахедів" Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

У частині регіонів України ввечері понеділка, 29 січня, оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни знову запустили безпілотники по типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.

"Херсонська, Миколаївська - загроза застосування ударних дронів", - сказано у повідомленні.

Де оголошено тривогу?

Станом на 20:35 сигнал повітряної тривоги оголошено у Херсонській та Миколаївській областях.

Відповідно до того, у якому напрямку будуть рухатись безпілотники - сигнал повітряної тривоги може поширюватись.

Оновлено о 21:40.

Наразі "Шахеди" спостерігаються у Миколаївській області та прямують у напрямку Кіровоградської.

Станом на 21:40 повітряну тривогу також оголошено у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та пройти в укриття у разі небезпеки.

У частині областей України тривога. Попереджають про запуск &quot;Шахедів&quot;

Нічний удар по Україні 27 січня

У суботу ввечері, 27 січня, у Кременчуці та Полтаві було чути вибухи, у низці областей було оголошено повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики.

Пізніше у Полтавській ОВА повідомили, що російські військові обстріляли Кременчуцький район, внаслідок атаки є влучання у промисловий об'єкт.

Після удару на місці вибухів також виникла пожежа. Пізніше у Полтавській ОВА показали фото наслідків ворожої атаки на регіон.

У Повітряних силах ЗСУ про загрозу застосування "Шахедів" попереджали мешканців східних та центральних регіонів.

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Повітряна тривога Атака дронів
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