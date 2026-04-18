В частині Києва зникло світло та зупинився транспорт

У Дніпровському районі Києва спостерігаються перебої зі світлом через пожежу на енергетичному об'єкті. На місці вже працюють профільні служби для ліквідації наслідків аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram -канал Київської міської державної адміністрації.

Через відсутність напруги в мережі було зафіксовано збої у графіках руху міського електротранспорту .

Аварійні бригади енергетиків прибули на місце події одразу після отримання виклику та розпочали відновлювальні роботи.

В КМДА зауважили, що в частині Дніпровського району зникло електропостачання внаслідок загоряння на одній із підстанцій .

Ситуація зі світлом у Києві

Нагадаємо, останнім часом ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Зокрема, на завтра, 19 квітня, в Україні не планують запроваджувати обмеження споживання електроенергії, проте містян просять економити у пікові години.

Також зазначимо, що це не перший подібний інцидент на лівому березі столиці за останній час. Наприкінці березня у цій частині міста вже фіксували перебої з електропостачанням, що також призвело до зупинки наземного електротранспорту.

Крім того, на тлі енергетичних викликів у КМДА нещодавно обговорювали економічну ситуацію в транспортній галузі. За даними влади, реальна вартість проїзду у наземному транспорті Києва наразі становить 44 гривні, хоча тарифи поки залишаються незмінними.