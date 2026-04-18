В частині Києва зникло світло та зупинився транспорт
У Дніпровському районі Києва спостерігаються перебої зі світлом через пожежу на енергетичному об'єкті. На місці вже працюють профільні служби для ліквідації наслідків аварії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.
Наслідки аварії на підстанції
В КМДА зауважили, що в частині Дніпровського району зникло електропостачання внаслідок загоряння на одній із підстанцій.
Аварійні бригади енергетиків прибули на місце події одразу після отримання виклику та розпочали відновлювальні роботи.
Через відсутність напруги в мережі було зафіксовано збої у графіках руху міського електротранспорту.
Зміни у русі транспорту
Зараз із затримкою курсує низка маршрутів:
- Тролейбуси: №30, 31, 34, 37, 43, 44, 47, 50 та 50-К;
- Трамваї: №22, 27, 28, 33, 35.
Влада просить мешканців району враховувати ці зміни при плануванні поїздок
Ситуація зі світлом у Києві
Нагадаємо, останнім часом ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Зокрема, на завтра, 19 квітня, в Україні не планують запроваджувати обмеження споживання електроенергії, проте містян просять економити у пікові години.
Також зазначимо, що це не перший подібний інцидент на лівому березі столиці за останній час. Наприкінці березня у цій частині міста вже фіксували перебої з електропостачанням, що також призвело до зупинки наземного електротранспорту.
Крім того, на тлі енергетичних викликів у КМДА нещодавно обговорювали економічну ситуацію в транспортній галузі. За даними влади, реальна вартість проїзду у наземному транспорті Києва наразі становить 44 гривні, хоча тарифи поки залишаються незмінними.