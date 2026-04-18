В части Киева исчез свет и остановился транспорт
В Днепровском районе Киева наблюдаются перебои со светом из-за пожара на энергетическом объекте. На месте уже работают профильные службы для ликвидации последствий аварии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.
Последствия аварии на подстанции
В КГГА отметили, что в части Днепровского района исчезло электроснабжение в результате возгорания на одной из подстанций.
Аварийные бригады энергетиков прибыли на место происшествия сразу после получения вызова и начали восстановительные работы.
Из-за отсутствия напряжения в сети были зафиксированы сбои в графиках движения городского электротранспорта.
Изменения в движении транспорта
Сейчас с задержкой курсирует ряд маршрутов:
- Троллейбусы: №30, 31, 34, 37, 43, 44, 47, 50 и 50-К;
- Трамваи: №22, 27, 28, 33, 35.
Власти просят жителей района учитывать эти изменения при планировании поездок
Ситуация со светом в Киеве
Напомним, в последнее время ситуация в энергосистеме остается стабильной. В частности, на завтра, 19 апреля, в Украине не планируют вводить ограничения потребления электроэнергии, однако горожан просят экономить в пиковые часы.
Также отметим, что это не первый подобный инцидент на левом берегу столицы за последнее время. В конце марта в этой части города уже фиксировали перебои с электроснабжением, что также привело к остановке наземного электротранспорта.
Кроме того, на фоне энергетических вызовов в КГГА недавно обсуждали экономическую ситуацию в транспортной отрасли. По данным властей, реальная стоимость проезда в наземном транспорте Киева сейчас составляет 44 гривны, хотя тарифы пока остаются неизменными.