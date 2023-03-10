У частині Києва ввели стабілізаційні відключення світла

У деяких районах Києва сьогодні, 10 березня, ввели стабілізаційні відключення світла. Причиною цього стали пошкодження обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Стабілізаційні відключення запровадили у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів.
"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів", - йдеться у повідомленні.
У Києві вимикають світло за графіками, з якими можна ознайомитися на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, вчора Росія в черговий раз атакувала Україну ракетами та дронами. Зокрема, у Києві зафіксовані влучання у Голосіївському та Святошинському районах.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що вчора окупанти атакували енергетичний об'єкт.
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