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У частині Києва ввели стабілізаційні відключення світла

Фото: у Києві частково ввели відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У деяких районах Києва сьогодні, 10 березня, ввели стабілізаційні відключення світла. Причиною цього стали пошкодження обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Стабілізаційні відключення запровадили у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів.

"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів", - йдеться у повідомленні.

У Києві вимикають світло за графіками, з якими можна ознайомитися на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, вчора Росія в черговий раз атакувала Україну ракетами та дронами. Зокрема, у Києві зафіксовані влучання у Голосіївському та Святошинському районах.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що вчора окупанти атакували енергетичний об'єкт.

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Київвідключеня світлаЕлектроенергіяДТЕК