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В части Киева ввели стабилизационные отключения света

Фото: в Киеве частично ввели отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В некоторых районах Киева сегодня, 10 марта, ввели стабилизационные отключения света. Причиной этого стали повреждения оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Стабилизационные отключения ввели в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов.

"По причине повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов", - говорится в сообщении.

В Киеве выключают свет по графикам, с которыми можно ознакомиться на сайте ДТЭК.

Напомним, вчера Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами. В частности, в Киеве зафиксированы попадания в Голосеевском и Святошинском районах.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что вчера оккупанты атаковали энергетический объект.

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