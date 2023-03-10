В части Киева ввели стабилизационные отключения света

Стабилизационные отключения ввели в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов.

"По причине повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов", - говорится в сообщении.

В Киеве выключают свет по графикам, с которыми можно ознакомиться на сайте ДТЭК.

Напомним, вчера Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами. В частности, в Киеве зафиксированы попадания в Голосеевском и Святошинском районах.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что вчера оккупанты атаковали энергетический объект.

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