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Часть укрытий во Львове была закрыта во время ночной атаки, - Клименко

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Четверг 06 июля 2023 13:18
Часть укрытий во Львове была закрыта во время ночной атаки, - Клименко Фото: часть укрытий во Львове была закрыта во время ночной атаки (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

По меньшей мере, 10 укрытий были закрыты во Львове во время ночной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.

"Получили информацию о по меньшей мере 10 закрытых укрытиях во Львове во время ночных обстрелов. Возмутительная ситуация. Столько внимания, требований, строгих решений. А выводы некоторыми ответственными лицами так и не сделаны", - написал он.

Полиция Львовской области уже открыла уголовное производство по ч.1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел отметил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Ракетный удар по Львову

Во время ночной воздушной тревоги российские военные атаковали Львов крылатыми ракетами. Они выпустили 10 ракет "Калибр", семь из которых сбили наши военные.

Из-за обстрела погибли четыре человека, еще 37 получили ранения.

Во Львове также поврежден объект критической инфраструктуры, 35 домов и 50 автомобилей.

При этом в ОВА сообщили, что во время воздушной тревоги в укрытии возле поврежденного дома во Львове находились только пять человек.

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