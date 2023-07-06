Часть укрытий во Львове была закрыта во время ночной атаки, - Клименко
По меньшей мере, 10 укрытий были закрыты во Львове во время ночной атаки российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.
"Получили информацию о по меньшей мере 10 закрытых укрытиях во Львове во время ночных обстрелов. Возмутительная ситуация. Столько внимания, требований, строгих решений. А выводы некоторыми ответственными лицами так и не сделаны", - написал он.
Полиция Львовской области уже открыла уголовное производство по ч.1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.
Министр внутренних дел отметил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.
Ракетный удар по Львову
Во время ночной воздушной тревоги российские военные атаковали Львов крылатыми ракетами. Они выпустили 10 ракет "Калибр", семь из которых сбили наши военные.
Из-за обстрела погибли четыре человека, еще 37 получили ранения.
Во Львове также поврежден объект критической инфраструктуры, 35 домов и 50 автомобилей.
При этом в ОВА сообщили, что во время воздушной тревоги в укрытии возле поврежденного дома во Львове находились только пять человек.
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