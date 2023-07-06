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Під час атаки на Львів в укритті біля будинку перебували лише 5 людей, - ОВА

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Львів, Четвер 06 липня 2023 11:59
Під час атаки на Львів в укритті біля будинку перебували лише 5 людей, - ОВА Фото: під час атаки на Львів в укритті біля будинку перебували лише 5 людей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Біля будинку у Львові, куди прилетіла російська ракета "Калібр" у четвер, 6 липня, знаходиться укриття. Але ним під час атаки скористалися лише 5 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей. Дуже прикро", - розповів він.

Обстріл Львова

Вночі у четвер, 6 липня, у Львові пролунали вибухи. Росія атакувала обласний центр ракетами "Калібр", які потрапили до житлової багатоповерхівки. Сили ППО збили 7 із 10 ворожих ракет. На цей час відомо, що загинули 4 особи - наймолодшій було 21, найстаршій жертві - 95 років, ще 37 людей постраждали. У місті виявилася знеструмленою одна з підстанцій, через що 150 абонентів залишилися без світла. Як схарактеризував атаку Козицький, вона стала найруйнівнішою атакою по мирному населенню у Львівській області з початку повномасштабної війни.

Детальніше про атаку на Львів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Проблема укриттів в Україні

В Україні зараз проводиться масштабна перевірка стану бомбосховищ по всій країні. Зокрема, президент України Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів та ненадання до них доступу. Причиною для перевірок стала трагедія, яка сталася під час обстрілу Києва 1 червня, коли троє людей, зокрема дитина, загинули після того, як не змогли потрапити в укриття, оскільки воно було закрите.

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