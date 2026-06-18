Частина українців зможе отримати іпотеку під 3%: про кого мова
Ветерани та сім'ї загиблих захисників зможуть оформити пільгову іпотеку єОселя під 3% річних замість нинішніх 7% – держава компенсуватиме різницю протягом перших 10 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.
За словами Свириденко, держава компенсуватиме ветеранам та сім'ям полеглих героїв процентну ставку до 3% протягом перших 10 років кредитування.
З 11-го року ставка зросте до 6%. Зміни набудуть чинності через місяць.
Нові норми площі
Одночасно встановлено нові норми площі житла для всіх позичальників єОселі:
Квартири:
- 52,5 м² – для однієї людини;
- 73,5 м² – для сім'ї з 2-3 осіб;
- додатково 21 м² на кожного наступного члена сім'ї, починаючи з четвертого, але не більше 115,5 м².
Житлові будинки:
- 62,5 м² – для однієї людини;
- 83,5 м² – для сім'ї з 2-3 осіб;
- додатково 21 м² на кожного наступного члена сім'ї, але не більше 125,5 м².
Нагадаємо, раніше для ветеранів, учасників бойових дій та сімей загиблих захисників діяла фіксована ставка 7% на термін до 20 років, тоді як чинні військові та мобілізовані вже мали доступ до ставки 3%.
У грудні 2025 року Кабмін зрівняв умови для мобілізованих із контрактниками, знизивши їм ставку з 7% до 3%. Тепер аналогічне рішення ухвалено і для ветеранів.