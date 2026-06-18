Частина українців зможе отримати іпотеку під 3%: про кого мова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденк о.

З 11-го року ставка зросте до 6%. Зміни набудуть чинності через місяць.

За словами Свириденко, держава компенсуватиме ветеранам та сім'ям полеглих героїв процентну ставку до 3% протягом перших 10 років кредитування.

Нагадаємо, раніше для ветеранів, учасників бойових дій та сімей загиблих захисників діяла фіксована ставка 7% на термін до 20 років, тоді як чинні військові та мобілізовані вже мали доступ до ставки 3%.

У грудні 2025 року Кабмін зрівняв умови для мобілізованих із контрактниками, знизивши їм ставку з 7% до 3%. Тепер аналогічне рішення ухвалено і для ветеранів.