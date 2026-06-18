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Частина українців зможе отримати іпотеку під 3%: про кого мова

21:43 18.06.2026 Чт
2 хв
Зміни набудуть чинності вже через місяць
aimg Валерія Абабіна
Частина українців зможе отримати іпотеку під 3%: про кого мова Фото: Ветерани та сім'ї загиблих героїв отримають житло під 3% (freepik.com)
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Ветерани та сім'ї загиблих захисників зможуть оформити пільгову іпотеку єОселя під 3% річних замість нинішніх 7% – держава компенсуватиме різницю протягом перших 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, держава компенсуватиме ветеранам та сім'ям полеглих героїв процентну ставку до 3% протягом перших 10 років кредитування.

З 11-го року ставка зросте до 6%. Зміни набудуть чинності через місяць.

Нові норми площі

Одночасно встановлено нові норми площі житла для всіх позичальників єОселі:

Квартири:

  • 52,5 м² – для однієї людини;
  • 73,5 м² – для сім'ї з 2-3 осіб;
  • додатково 21 м² на кожного наступного члена сім'ї, починаючи з четвертого, але не більше 115,5 м².

Житлові будинки:

  • 62,5 м² – для однієї людини;
  • 83,5 м² – для сім'ї з 2-3 осіб;
  • додатково 21 м² на кожного наступного члена сім'ї, але не більше 125,5 м².
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Нагадаємо, раніше для ветеранів, учасників бойових дій та сімей загиблих захисників діяла фіксована ставка 7% на термін до 20 років, тоді як чинні військові та мобілізовані вже мали доступ до ставки 3%.

У грудні 2025 року Кабмін зрівняв умови для мобілізованих із контрактниками, знизивши їм ставку з 7% до 3%. Тепер аналогічне рішення ухвалено і для ветеранів.

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