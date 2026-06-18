Часть украинцев сможет получить ипотеку под 3%: о ком идет речь

Ветераны и семьи погибших защитников смогут оформить льготную ипотеку "еОселя" под 3% годовых вместо нынешних 7% - государство будет компенсировать разницу в течение первых 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко .

По словам Свириденко, государство будет компенсировать ветеранам и семьям погибших героев процентную ставку до 3% в течение первых 10 лет кредитования.

С 11-го года ставка вырастет до 6%. Изменения вступят в силу через месяц.

Новые нормы площади

Одновременно установлены новые нормы площади жилья для всех заемщиков "Е-Осели":

Квартиры:

52,5 м² – для одного человека;

73,5 м² – для семьи из 2–3 человек;

дополнительно 21 м² на каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого, но не более 115,5 м².

Жилые дома: