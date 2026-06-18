Часть украинцев сможет получить ипотеку под 3%: о ком идет речь
Ветераны и семьи погибших защитников смогут оформить льготную ипотеку "еОселя" под 3% годовых вместо нынешних 7% - государство будет компенсировать разницу в течение первых 10 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
По словам Свириденко, государство будет компенсировать ветеранам и семьям погибших героев процентную ставку до 3% в течение первых 10 лет кредитования.
С 11-го года ставка вырастет до 6%. Изменения вступят в силу через месяц.
Новые нормы площади
Одновременно установлены новые нормы площади жилья для всех заемщиков "Е-Осели":
Квартиры:
- 52,5 м² – для одного человека;
- 73,5 м² – для семьи из 2–3 человек;
- дополнительно 21 м² на каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого, но не более 115,5 м².
Жилые дома:
- 62,5 м² – для одного человека;
- 83,5 м² – для семьи из 2–3 человек;
- дополнительно 21 м² на каждого следующего члена семьи, но не более 125,5 м².
Напомним, ранее для ветеранов, участников боевых действий и семей погибших защитников действовала фиксированная ставка 7% на срок до 20 лет, тогда как действующие военнослужащие и мобилизованные уже имели доступ к ставке 3%.
В декабре 2025 года Кабмин уравнял условия для мобилизованных с контрактниками, снизив им ставку с 7% до 3%. Теперь аналогичное решение принято и для ветеранов.