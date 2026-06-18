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Часть украинцев сможет получить ипотеку под 3%: о ком идет речь

21:43 18.06.2026 Чт
2 мин
Изменения вступят в силу уже через месяц
aimg Валерия Абабина
Часть украинцев сможет получить ипотеку под 3%: о ком идет речь Фото: Ветераны и семьи погибших героев получат жилье под 3% (freepik.com)
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Ветераны и семьи погибших защитников смогут оформить льготную ипотеку "еОселя" под 3% годовых вместо нынешних 7% - государство будет компенсировать разницу в течение первых 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По словам Свириденко, государство будет компенсировать ветеранам и семьям погибших героев процентную ставку до 3% в течение первых 10 лет кредитования.

С 11-го года ставка вырастет до 6%. Изменения вступят в силу через месяц.

Новые нормы площади

Одновременно установлены новые нормы площади жилья для всех заемщиков "Е-Осели":

Квартиры:

  • 52,5 м² – для одного человека;
  • 73,5 м² – для семьи из 2–3 человек;
  • дополнительно 21 м² на каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого, но не более 115,5 м².

Жилые дома:

  • 62,5 м² – для одного человека;
  • 83,5 м² – для семьи из 2–3 человек;
  • дополнительно 21 м² на каждого следующего члена семьи, но не более 125,5 м².
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Напомним, ранее для ветеранов, участников боевых действий и семей погибших защитников действовала фиксированная ставка 7% на срок до 20 лет, тогда как действующие военнослужащие и мобилизованные уже имели доступ к ставке 3%.

В декабре 2025 года Кабмин уравнял условия для мобилизованных с контрактниками, снизив им ставку с 7% до 3%. Теперь аналогичное решение принято и для ветеранов.

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