Строки бронювання та ліміти в 2 млн. Чому українці ігнорують новобудови за "єВідновленням"

Первинний ринок житла, на відміну від вторинного, майже не користується попитом серед власників житлових сертифікатів. На це впливають жорсткі часові та фінансові обмеження державної програми.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли в пресслужбі ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло").

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Ігнорування новобудов: обмежений строк бронювання коштів та ліміт у 2 млн грн роблять первинний ринок нерухомості непопулярним.

"єОселя": чинна програма не передбачає використання сертифікату для погашення вже отриманого іпотечного кредиту.

Ваучери для ВПО: в Україні стартував новий компонент допомоги для ВПО з тимчасово окупованих територій із фіксованою сумою у 2 млн грн.

За даними компанії, низький попит на первинному ринку житла не пов'язаний з процесом акредитації забудовників банками. Головною причиною ігнорування новобудов є самі особливості механізму використання сертифікатів.

"Однією з ключових проблем є обмежений строк бронювання коштів за сертифікатом – наразі він становить лише 30 календарних днів. На практиці цього строку часто недостатньо для того, щоб громадянин зміг обрати житло, подати заявку на іпотечний кредит, пройти перевірки банку, отримати кредитне рішення та завершити оформлення угоди", – пояснюють в "Укрфінжитлі".

Крім того, наразі існує обмеження максимальної вартості житла на рівні 2 млн грн. Що звужує можливості вибору житла для родин, які потребують дво- або трикімнатного житла, вказують в компанії.

Співпраця з "єОселею"

Житловий сертифікат "єВідновлення" вже сьогодні може використовуватись для сплати першого внеску за програмою "єОселя".

Проте офіційна статистика від "Укрфінжитла" показує маловтішні результати: з поєднанням двох програм було укладено лише 21 угоду. З них 8 угод (38%) стосуються придбання житла на первинному ринку, а 13 угод (62%) – на вторинному.

Подібні низькі показники зумовлені тим, що чинне законодавство поки не передбачає можливості спрямування сертифіката на погашення вже отриманого іпотечного кредиту.

У зв’язку з цим "Укрфінжитло" ініціювало зміни до нормативної бази, які дадуть змогу використовувати сертифікат для погашення вже оформленого іпотечного кредиту.

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Новий інструмент: ваучери для ВПО

За інформацією віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, на початку травня цього року стартував новий компонент програми "єВідновлення" – "Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій". Він передбачає надання житлових ваучерів з фіксованою сумою 2 млн грн.

Наразі пріоритетне право на їх отримання мають ветерани та військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

На першому етапі фінансування вже було погоджено 3296 заявок на бронювання житлових ваучерів на загальну суму 6,59 млрд грн, виділених з держбюджету.

Ба більше, як вказує Олексій Кулеба, у червні під час Ukraine Recovery Conference 2026 планується залучити фінансування для покриття ще близько 1 тисячі таких ваучерів.