Частина України опиниться під грозовим дощем: де сьогодні зіпсується погода

Сьогодні, 12 травня, в Україні утримається тепла погода - до +24 градусів, однак у низці регіонів очікуються дощі з грозами та сильні пориви вітру. Надалі прогнозується помітне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram .

Погода в Україні

За словами синоптика, сьогодні дощі з грозами найбільш ймовірні у західних областях, а також на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, частково Черкащині, Одещині та місцями на Харківщині й Луганщині. В інших регіонах істотних опадів не прогнозується.

Температура повітря

Протягом дня у більшості областей України очікується:

+19…+23 градуси;

на Закарпатті прохолодніше: +13…+17 градусів.

"Вітер в Україні переважатиме південний, а на заході - північно-західний, 7-12 метрів за секунду, можливі штормові пориви, обережно! У східних областях вітер буде не сильний, помірний", - йдеться у повідомленні.

Діденко радить використати теплу погоду, адже вона буде нетривалою.

Погода у Києві

У столиці 12 травня очікується тепла погода, до +20 градусів, проте з дощем та, ймовірно, грозою.

Що буде далі

Вже 13 травня, за прогнозом синоптика, у більшості регіонів, окрім східних, очікується похолодання. Температура знизиться до +11…+14 градусів.