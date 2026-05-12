Частина України опиниться під грозовим дощем: де сьогодні зіпсується погода
Сьогодні, 12 травня, в Україні утримається тепла погода - до +24 градусів, однак у низці регіонів очікуються дощі з грозами та сильні пориви вітру. Надалі прогнозується помітне похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.
Погода в Україні
За словами синоптика, сьогодні дощі з грозами найбільш ймовірні у західних областях, а також на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, частково Черкащині, Одещині та місцями на Харківщині й Луганщині. В інших регіонах істотних опадів не прогнозується.
Температура повітря
Протягом дня у більшості областей України очікується:
- +19…+23 градуси;
- на Закарпатті прохолодніше: +13…+17 градусів.
"Вітер в Україні переважатиме південний, а на заході - північно-західний, 7-12 метрів за секунду, можливі штормові пориви, обережно! У східних областях вітер буде не сильний, помірний", - йдеться у повідомленні.
Діденко радить використати теплу погоду, адже вона буде нетривалою.
Погода у Києві
У столиці 12 травня очікується тепла погода, до +20 градусів, проте з дощем та, ймовірно, грозою.
Що буде далі
Вже 13 травня, за прогнозом синоптика, у більшості регіонів, окрім східних, очікується похолодання. Температура знизиться до +11…+14 градусів.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна опублікувало детальний прогноз погоди по Україні з картами, які показують очікувані температури та опади в різних регіонах.
Раніше метеорологи повідомили, що у Київ прийшло метеорологічне літо - на тиждень раніше середньобагаторічних показників.
Також стало відомо, що початок травня в Україні відзначився справжнім теплом, яке вже встигло оновити температурні максимуми. Рекордні показники зафіксували одразу в шести містах.