Частина України опиниться під грозовим дощем: де сьогодні зіпсується погода

07:00 12.05.2026 Вт
2 хв
Після тепла до +24 прийде холод
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 12 травня (Getty Images)
Сьогодні, 12 травня, в Україні утримається тепла погода - до +24 градусів, однак у низці регіонів очікуються дощі з грозами та сильні пориви вітру. Надалі прогнозується помітне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Погода в Україні

За словами синоптика, сьогодні дощі з грозами найбільш ймовірні у західних областях, а також на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, частково Черкащині, Одещині та місцями на Харківщині й Луганщині. В інших регіонах істотних опадів не прогнозується.

Температура повітря

Протягом дня у більшості областей України очікується:

  • +19…+23 градуси;
  • на Закарпатті прохолодніше: +13…+17 градусів.

"Вітер в Україні переважатиме південний, а на заході - північно-західний, 7-12 метрів за секунду, можливі штормові пориви, обережно! У східних областях вітер буде не сильний, помірний", - йдеться у повідомленні.

Діденко радить використати теплу погоду, адже вона буде нетривалою.

Погода у Києві

У столиці 12 травня очікується тепла погода, до +20 градусів, проте з дощем та, ймовірно, грозою.

Що буде далі

Вже 13 травня, за прогнозом синоптика, у більшості регіонів, окрім східних, очікується похолодання. Температура знизиться до +11…+14 градусів.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна опублікувало детальний прогноз погоди по Україні з картами, які показують очікувані температури та опади в різних регіонах.

Раніше метеорологи повідомили, що у Київ прийшло метеорологічне літо - на тиждень раніше середньобагаторічних показників.

Також стало відомо, що початок травня в Україні відзначився справжнім теплом, яке вже встигло оновити температурні максимуми. Рекордні показники зафіксували одразу в шести містах.

НАБУ і САП "прийшли" до Єрмака: що відомо
​Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни
Уляна Безпалько ​Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни