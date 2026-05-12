Часть Украины окажется под грозовым дождем: где сегодня испортится погода
Сегодня, 12 мая, в Украине сохранится теплая погода - до +24 градусов, однако в ряде регионов ожидаются дожди с грозами и сильные порывы ветра. В дальнейшем прогнозируется заметное похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.
Погода в Украине
По словам синоптика, сегодня дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой, частично Черкасской, Одесской и местами в Харьковской и Луганской областях. В других регионах существенных осадков не прогнозируется.
Температура воздуха
В течение дня в большинстве областей Украины ожидается:
- +19...+23 градуса;
- на Закарпатье прохладнее: +13...+17 градусов.
"Ветер в Украине будет преобладать южный, а на западе - северо-западный, 7-12 метров в секунду, возможны штормовые порывы, осторожно! В восточных областях ветер будет не сильный, умеренный", - говорится в сообщении.
Диденко советует использовать теплую погоду, ведь она будет непродолжительной.
Погода в Киеве
В столице 12 мая ожидается теплая погода, до +20 градусов, однако с дождем и, вероятно, грозой.
Что будет дальше
Уже 13 мая, по прогнозу синоптика, в большинстве регионов, кроме восточных, ожидается похолодание. Температура снизится до +11...+14 градусов.
