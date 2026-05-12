ua en ru
Вт, 12 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Часть Украины окажется под грозовым дождем: где сегодня испортится погода

07:00 12.05.2026 Вт
2 мин
После тепла до +24 придет холод
aimg Ирина Глухова
Часть Украины окажется под грозовым дождем: где сегодня испортится погода Фото: синоптики дали прогноз погоды на 12 мая (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Сегодня, 12 мая, в Украине сохранится теплая погода - до +24 градусов, однако в ряде регионов ожидаются дожди с грозами и сильные порывы ветра. В дальнейшем прогнозируется заметное похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Читайте также: От +24 до +11 за одну ночь: в Украину идет резкое похолодание

Погода в Украине

По словам синоптика, сегодня дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой, частично Черкасской, Одесской и местами в Харьковской и Луганской областях. В других регионах существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха

В течение дня в большинстве областей Украины ожидается:

  • +19...+23 градуса;
  • на Закарпатье прохладнее: +13...+17 градусов.

"Ветер в Украине будет преобладать южный, а на западе - северо-западный, 7-12 метров в секунду, возможны штормовые порывы, осторожно! В восточных областях ветер будет не сильный, умеренный", - говорится в сообщении.

Диденко советует использовать теплую погоду, ведь она будет непродолжительной.

Погода в Киеве

В столице 12 мая ожидается теплая погода, до +20 градусов, однако с дождем и, вероятно, грозой.

Что будет дальше

Уже 13 мая, по прогнозу синоптика, в большинстве регионов, кроме восточных, ожидается похолодание. Температура снизится до +11...+14 градусов.

Напомним, недавно РБК-Украина опубликовало подробный прогноз погоды по Украине с картами, которые показывают ожидаемые температуры и осадки в разных регионах.

Ранее метеорологи сообщили, что в Киев пришло метеорологическое лето - на неделю раньше среднемноголетних показателей.

Также стало известно, что начало мая в Украине отметилось настоящим теплом, которое уже успело обновить температурные максимумы. Рекордные показатели зафиксировали сразу в шести городах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в Украине Экология Погода в Киеве
Новости
НАБУ и САП "пришли" к Ермаку: что известно
НАБУ и САП "пришли" к Ермаку: что известно
Аналитика
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны