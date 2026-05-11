Від +24 до +11 за одну ніч: в Україну йде різке похолодання

14:16 11.05.2026 Пн
Де чекати штормових вітрів, гроз та стрімкого зниження температур?
aimg Олена Чупровська
Від +24 до +11 за одну ніч: в Україну йде різке похолодання Фото: Де в Україні 12 травня чекати штормового вітру та злив (Віталій Носач, РБК-Україна)
У вівторок, 12 травня, в Україні буде тепло -до +24 градусів і дощі, але вже в середу погода кардинально зміниться, а температура впаде майже вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко та Укргідрометцентр.

Де чекати дощів і гроз 12 травня

У вівторок опади накриють значну частину країни. Дощі з грозами найімовірніші у:

  • західних областях;
  • Житомирщині та Київщині;
  • Вінниччині та частково Черкащині;
  • Одещині;
  • подекуди на Харківщині та Луганщині.

Решта регіонів 12 травня залишиться без опадів.

Вдень буде +19+23 градуси. Виняток - Закарпаття, де очікується лише +13+17 градусів.

У Києві - до +20, проте з дощем і грозою.

Вітер у більшості областей - південний, на заході - північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Можливі штормові пориви - варто бути обережними. На сході вітер помірний.

Від +24 до +11 за одну ніч: в Україну йде різке похолоданняФото: прогноз погоди в Україні на 13 травня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди на 13 травня

Вже 13 травня у більшості областей, крім східних, різко похолодає - до +11+14 градусів. Різниця з вівторком - майже 10 градусів.

Згідно з даними УкрГМЦ, уночі температура опускатиметься до +6, проте лише у західних областях.

Раніше РБК-Україна писало про те, що на початку травня одразу в шести областях було побито рекорд спеки. Стовпчики термометрів сягали +30.

Також ми пояснювали, чому носити сонцезахисні окуляри потрібно навіть у хмарну погоду.

Переговори Зеленського і Путіна: Україна та США обговорили можливі формати
