UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Частина Сумської області залишилася без світла через удари росіян

Ілюстративне фото: в Сумській області почалися проблеми з електроенергією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Сумській області Конотопський і Шосткинський райони частково залишилися без світла. Відключення сталися через російські удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго" в Telegram.

"Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі - частково знеструмлено Конотопський (частково) і Шосткинський райони", - ідеться в повідомленні компанії.

Там уточнили, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Відключення світла в Чернігівській області

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти завдали масованого удару по енергетичних об'єктах України.

Унаслідок атаки без світла залишилися 307 тисяч споживачів у кількох районах Чернігівської області. У регіоні ввели графіки відключень світла.

Також через удар російських окупантів по енергооб'єкту в Славутичі Київської області Чорнобильська АЕС перебуває в стані блекауту. Там фахівці вже працюють над тим, щоб відновити подачу електроенергії.

Окупанти посилено атакують об'єкти української енергетичної інфраструктури на тлі похолодання по всій країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСумська областьЕлектроенергіяВійна в УкраїніВимкнення світла