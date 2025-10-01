Частина Сумської області залишилася без світла через удари росіян

Відключення світла в Чернігівській області

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти завдали масованого удару по енергетичних об'єктах України.

Унаслідок атаки без світла залишилися 307 тисяч споживачів у кількох районах Чернігівської області. У регіоні ввели графіки відключень світла.

Також через удар російських окупантів по енергооб'єкту в Славутичі Київської області Чорнобильська АЕС перебуває в стані блекауту. Там фахівці вже працюють над тим, щоб відновити подачу електроенергії.

Окупанти посилено атакують об'єкти української енергетичної інфраструктури на тлі похолодання по всій країні.