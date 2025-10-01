Часть Сумской области осталась без света из-за ударов россиян

Отключения света в Черниговской области

Напомним, сегодня, 1 октября, российские оккупанты нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины.

В результате атаки без света остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах Черниговской области. В регионе ввели графики отключений света.

Также из-за удара российских оккупантов по энергообъекту в Славутиче Киевской области Чернобыльская АЭС находится в состоянии блэкаута. Там специалисты уже работают над тем, чтобы возобновить подачу электроэнергии.

Оккупанты усиленно атакуют объекты украинской энергетической инфраструктуры на фоне похолодания по всей стране.