Часть Сум осталась без воды из-за обстрела РФ
В результате российского обстрела 1 сентября часть жителей города Сумы осталась без водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря.
"В результате вражеской атаки и перебоев в электроснабжении сегодня, 1 сентября, с 18:05 обесточен один из городских водозаборов", - сообщил Кобзарь.
В связи с этим временно отсутствует водоснабжение у жителей микрорайона просп. Победы, с. Песчаное, Веретеновки, ул. Тополянской и прилегающих улиц.
По словам мэра, коммунальные службы уже работают над восстановлением подачи воды.
Атака России на Украину 1 сентября
Напомним, в ночь на 1 сентября Россия осуществила очередную атаку на территорию Украины, привлекая 86 беспилотников. Силы ПВО сбили 76 вражеских дронов типа "Шахед" и дронов-имитаторов в северных, южных, восточных и центральных регионах страны.
Несмотря на значительные усилия украинской ПВО, зафиксировано попадание 10 ударных беспилотников на шести различных локациях.
В частности, в Киевской области в результате массированной атаки дронов зафиксированы повреждения в двух районах. Под ударом врага оказалось предприятие и склады.