Часть Сум осталась без воды из-за обстрела РФ

В результате российского обстрела 1 сентября часть жителей города Сумы осталась без водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря.

"В результате вражеской атаки и перебоев в электроснабжении сегодня, 1 сентября, с 18:05 обесточен один из городских водозаборов", - сообщил Кобзарь.

В связи с этим временно отсутствует водоснабжение у жителей микрорайона просп. Победы, с. Песчаное, Веретеновки, ул. Тополянской и прилегающих улиц.

По словам мэра, коммунальные службы уже работают над восстановлением подачи воды.