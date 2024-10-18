Частина Сум у вихідні може бути без світла: у чому причина

Відключення плануються через те, що на 20 жовтня були заплановані аварійно-ремонтні роботи на одному з енергетичних об'єктів у Сумській області.

Повідомляється, що роботи орієнтовно триватимуть з 8:00 до 19:00.

Стан енергетичної системи України

Станом на зараз енергетична система України продовжує працювати в умовах складних викликів, пов'язаних із пошкодженнями інфраструктури внаслідок російських атак.

Попри регулярні ракетні удари по енергетичних об'єктах, які Росія найчастіше завдавала протягом літа, Україна відновлює пошкоджені мережі та об'єкти генерації.

Енергетики працюють над відновленням зруйнованих ліній електропередачі та підстанцій, оскільки Росія не припиняє завдавати ударів по Україні.

Наприклад, 16 жовтня енергетики компанії ДТЕК повернули світло 11 000 родин, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Завдяки допомозі міжнародних партнерів та введенню додаткових заходів енергоефективності, енергетична система залишається стабільною, хоча існує ризик аварійних відключень у разі нових атак.

Нещодавно стало відомо про те, що Норвегія виділить 250 млн євро на відновлення української енергетики.