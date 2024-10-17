Норвегія виділить 250 млн євро на відновлення української енергетики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Норвегії.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити більшу підтримку в енергетичному секторі та сподіваємося принести більше хороших новин нашим українським друзям протягом осені та зими", - сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспер Барт Ейде.

З них 1,5 млрд норвезьких крон (понад 90 млн євро) планується додатково спрямувати на енергетику та підготовку до майбутньої зими в Україні.

У відомстві нагадали, що Норвегія має намір збільшити цьогорічну допомогу Україні на 5 млрд норвезьких крон (понад 302 млн євро).

Допомога Україні від Норвегії

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Норвегія за останні місяці надала Україні військову допомогу на 90 млн євро.

При цьому в червні Норвегія виділила 1,1 млрд крон (близько 74 млн доларів) на відновлення енергетичних об'єктів в Україні, які були пошкоджені внаслідок російських ударів.

У вересні стало відомо, що Норвегія передасть Міжнародному фонду для України 570 млн норвезьких крон (48,28 млн євро). Кошти витратить на закупівлю безпілотників та систем протиповітряної оборони для українських військових.

Також нещодавно повідомлялося, що ​уряд Норвегії планує збільшити допомогу Україні.

А минулого тижня Норвегія виділила 88 млн доларів на розширення виробництва зброї для України.

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