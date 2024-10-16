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Сибіга: Росія готує удари по ядерній енергетиці, але цьому можна завадити

Середа 16 жовтня 2024 20:50
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Сибіга: Росія готує удари по ядерній енергетиці, але цьому можна завадити Фото: міністр закордонних справ Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація має значну перевагу у повітряному просторі. Росіяни можуть готувати удари по ядерній енергетиці України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільному брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі.

"Росія має повне домінування в повітрі. Вона щодня бомбить наших військових, вона нищить наші міста та об'єкти інфраструктури. Вона готує удари по об'єктах ядерної енергетики і ми поділились доказами з партнерами", - заявив Сибіга.

Він зауважив, що необхідно зупинити російський терор. Одним з дієвих шляхів для цього є надання Україні дозволу на застосування далекобійної зброї по військових об'єктах на території Росії.

"Прямим наслідком цього буде зменшення смертей наших воїнів, ми зупинимо просування ворога та захистимо наші цивільні об'єкти. Це рішення має бути, і вся наша дипломатична служба спрямована на досягнення цього рішення", - зауважив Сибіга.

РФ може вдарити по ядерній інфраструктурі України

З початку повномасштабного вторгнення російські дрони та ракети вже неодноразово пролітали біля українських атомних електростанцій. Зокрема, в "Енергоатомі" заявили, що збільшення таких випадків може свідчити про підготовку Росії до ударів по ядерній інфраструктурі України.

При цьому президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія використовує китайські супутники для зйомки ядерних об'єктів України.

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