Сибіга: Росія готує удари по ядерній енергетиці, але цьому можна завадити

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільному брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі.

"Росія має повне домінування в повітрі. Вона щодня бомбить наших військових, вона нищить наші міста та об'єкти інфраструктури. Вона готує удари по об'єктах ядерної енергетики і ми поділились доказами з партнерами", - заявив Сибіга.

Він зауважив, що необхідно зупинити російський терор. Одним з дієвих шляхів для цього є надання Україні дозволу на застосування далекобійної зброї по військових об'єктах на території Росії.

"Прямим наслідком цього буде зменшення смертей наших воїнів, ми зупинимо просування ворога та захистимо наші цивільні об'єкти. Це рішення має бути, і вся наша дипломатична служба спрямована на досягнення цього рішення", - зауважив Сибіга.