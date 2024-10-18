Часть Сум в выходные может быть без света: в чем причина

Жителей Сум и Сумского района предупредили о том, что в воскресенье, 20 октября, некоторые останутся временно без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумский городской совет.
Отключения планируются из-за того, что на 20 октября были запланированы аварийно-ремонтные работы на одном из энергетических объектов в Сумской области.
Сообщается, что работы будут ориентировочно продолжаться с 8:00 до 19:00.
В настоящее время энергетическая система Украины продолжает работать в условиях сложных вызовов, связанных с повреждениями инфраструктуры в результате российских атак.
Несмотря на регулярные ракетные удары по энергетическим объектам, которые Россия наносила чаще всего в течение лета, Украина восстанавливает поврежденные сети и объекты генерации.
Энергетики работают над восстановлением разрушенных линий электропередачи и подстанций, поскольку Россия не прекращает наносить удары по Украине.
Например, 16 октября энергетики компании ДТЭК вернули свет 11 000 семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Днепропетровской и Донецкой областях.
Благодаря помощи международных партнеров и введению дополнительных мер энергоэффективности, энергетическая система остается стабильной, хотя существует риск аварийных отключений в случае новых атак.
Недавно стало известно о том, что Норвегия выделит 250 млн. евро на восстановление украинской энергетики.
Россия продолжает планировать возобновление массированных ударов по украинской энергетике. Однако это можно предотвратить.
Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что одним из вариантов является предоставление Украине разрешения на применение дальнобойного оружия по военным объектам на территории России.
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