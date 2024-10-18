Часть Сум в выходные может быть без света: в чем причина

Отключения планируются из-за того, что на 20 октября были запланированы аварийно-ремонтные работы на одном из энергетических объектов в Сумской области.

Сообщается, что работы будут ориентировочно продолжаться с 8:00 до 19:00.

Состояние энергетической системы Украины

В настоящее время энергетическая система Украины продолжает работать в условиях сложных вызовов, связанных с повреждениями инфраструктуры в результате российских атак.

Несмотря на регулярные ракетные удары по энергетическим объектам, которые Россия наносила чаще всего в течение лета, Украина восстанавливает поврежденные сети и объекты генерации.

Энергетики работают над восстановлением разрушенных линий электропередачи и подстанций, поскольку Россия не прекращает наносить удары по Украине.

Например, 16 октября энергетики компании ДТЭК вернули свет 11 000 семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Днепропетровской и Донецкой областях.

Благодаря помощи международных партнеров и введению дополнительных мер энергоэффективности, энергетическая система остается стабильной, хотя существует риск аварийных отключений в случае новых атак.

Недавно стало известно о том, что Норвегия выделит 250 млн. евро на восстановление украинской энергетики.