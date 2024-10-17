ua en ru
Чт, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За добу енергетики повернули світло 11 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

Четвер 17 жовтня 2024 19:34
UA EN RU
За добу енергетики повернули світло 11 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК Фото: за добу енергетики повернули світло 11 тисяч родин після обстрілів (Віталій Носаач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

16 жовтня енергетики компанії ДТЕК повернули світло 11 тис. родин, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Донеччина продовжує залишатися регіоном найбільш активних бойових дій. Постійні обстріли, ракетні, дронові та авіаудари так само руйнують мирні населені пункти. Утому числі - енергообладнання. Попри важку безпекову ситуацію, за вчора енергетикам вдалося відновити електрику в домівках 6,4 тисяч родин прифронтового регіону.

Не стихають і ворожі удари по Дніпропетровщині. Особливо страждає південь регіону, наближений до зони бойових дій. 16 жовтня енергетики змогли повернули світло у 4,5 тисяч домівок місцевих жителів.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 25,4 тисяч родин у 41 населеному пункті, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Норвегія найближчим часом передасть Україні шість F-16, - Умєров
Норвегія найближчим часом передасть Україні шість F-16, - Умєров
DAILY
Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи