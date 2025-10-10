UA

Частина Рівного залишилася без світла: коли відновлять електропостачання

Ілюстративне фото: у Рівному відбулися відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Рівному у частини мешканців у п'ятницю, 10 жовтня, зникло світло. Енергетики вже розпочали ремонт, щоб виправити ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля в Telegram.

"Частина обласного центру з технічних причин зараз без світла. Енергетики зараз працюють, щоб оперативно відновити електропостачання", - зазначив Коваль.

Він додав, що перебуває з енергетиками на зв'язку. За їхніми прогнозами, у більшості споживачів світло з'явиться вже найближчим часом.

Проблеми зі світлом по Україні

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 10 жовтня за допомогою ракет і дронів атакували енергетичні об'єкти України.

Унаслідок таких ударів було введено екстрені відключення світла в Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.

При цьому мер Києва Віталій Кличко попередив, що, згідно з прогнозами, російські окупанти можуть завдати нового удару по українській енергетичній інфраструктурі найближчими днями.

На цьому тлі він закликав киян підготувати зарядні пристрої, воду і теплий одяг.

