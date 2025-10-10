Часть Ровно осталась без света: когда восстановят электроснабжение

Проблемы со светом по Украине

Напомним, российские оккупанты в ночь на 10 октября при помощи ракет и дронов атаковали энергетические объекты Украины.

В результате таких ударов были введены экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

При этом мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что, согласно прогнозам, российские оккупанты могут нанести новый удар по украинской энергетической инфраструктуре в ближайшие дни.

На этом фоне он призвал киевлян подготовить зарядные устройства, воду и теплую одежду.