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Частина рейсів не доїде до кінцевої: "Укрзалізниця" терміново змінює маршрути

18:50 07.08.2026 Пт
2 хв
Як залізниця вирішує проблему та що чекає на пасажирів?
aimg Сергій Козачук
Фото: "Укрзалізниця" змінює маршрути руху поїздів (Getty Images)

Через пошкодження інфраструктури та підвищену загрозу обстрілів у Дніпропетровській області низка поїздів курсує із запізненням, яке сягає понад 10 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Які поїзди затримуються

Безпекова ситуація спричинила збої в графіку руху рейсів, що прямують через Дніпропетровщину. Це також вплинуло на час відправлення зворотних поїздів.

Наразі найбільші затримки фіксують у таких рейсів:

  • № 119 Дніпро - Хелм (запізнення +10:14);
  • № 083 Дніпро - Мукачево (запізнення +9:14, маршрут обмежено);
  • № 041 Дніпро - Трускавець (запізнення +9:00, маршрут обмежено);
  • № 003 Дніпро - Ужгород (запізнення +6:45);
  • № 285 Дніпро - Львів (запізнення +6:03).

Пасажирів закликають уважно стежити за оновленнями в офіційному застосунку "Укрзалізниці" та слухати оголошення на вокзалах.

Зміни в маршрутах та допомога пасажирам

Кінцевою станцією для поїздів № 41 Дніпро - Трускавець та № 83 Дніпро - Мукачево 7 серпня визначено Львів.

Доставка пасажирів до кінцевих пунктів призначення - Трускавця та Мукачева - організована приміськими електричками.

Купувати окремі квитки на них не потрібно, а пересадкою на місці керують працівники залізниці.

Для підтримки людей у дорозі залучили благодійну організацію World Central Kitchen. Протягом дня близько 1700 пасажирів та членів поїзних бригад забезпечили гарячим харчуванням, а ще 1300 осіб отримали питну воду.

Ситуація на залізниці

Нагадаємо, що через безпекову ситуацію та пошкодження інфраструктури низка рейсів курсує з відхиленням від розкладу, яке сягає понад 10 годин.

Зокрема, через загрози обстрілів "Укрзалізниця" була змушена запровадити тимчасові обмеження маршрутів та автобусні трансфери для пасажирів у кількох областях. Для окремих напрямків також організували підвіз приміськими електричками.

Під час воєнного стану провідники пасажирських поїздів обов'язково попереджають про загрозу ворожих атак. У разі небезпеки пасажирам важливо чітко знати, як діяти під час загрози удару по поїзду, та суворо дотримуватися інструкцій персоналу.

Водночас у компанії зазначають, що перебування на вокзалах та біля колій під час масованих атак становить підвищену небезпеку. Залізничники закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та проходити до найближчих укриттів.

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