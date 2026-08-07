Частина рейсів не доїде до кінцевої: "Укрзалізниця" терміново змінює маршрути

Через пошкодження інфраструктури та підвищену загрозу обстрілів у Дніпропетровській області низка поїздів курсує із запізненням, яке сягає понад 10 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Безпекова ситуація спричинила збої в графіку руху рейсів, що прямують через Дніпропетровщину. Це також вплинуло на час відправлення зворотних поїздів.
Наразі найбільші затримки фіксують у таких рейсів:
Пасажирів закликають уважно стежити за оновленнями в офіційному застосунку "Укрзалізниці" та слухати оголошення на вокзалах.
Кінцевою станцією для поїздів № 41 Дніпро - Трускавець та № 83 Дніпро - Мукачево 7 серпня визначено Львів.
Доставка пасажирів до кінцевих пунктів призначення - Трускавця та Мукачева - організована приміськими електричками.
Купувати окремі квитки на них не потрібно, а пересадкою на місці керують працівники залізниці.
Для підтримки людей у дорозі залучили благодійну організацію World Central Kitchen. Протягом дня близько 1700 пасажирів та членів поїзних бригад забезпечили гарячим харчуванням, а ще 1300 осіб отримали питну воду.
Нагадаємо, що через безпекову ситуацію та пошкодження інфраструктури низка рейсів курсує з відхиленням від розкладу, яке сягає понад 10 годин.
Зокрема, через загрози обстрілів "Укрзалізниця" була змушена запровадити тимчасові обмеження маршрутів та автобусні трансфери для пасажирів у кількох областях. Для окремих напрямків також організували підвіз приміськими електричками.
Під час воєнного стану провідники пасажирських поїздів обов'язково попереджають про загрозу ворожих атак. У разі небезпеки пасажирам важливо чітко знати, як діяти під час загрози удару по поїзду, та суворо дотримуватися інструкцій персоналу.
Водночас у компанії зазначають, що перебування на вокзалах та біля колій під час масованих атак становить підвищену небезпеку. Залізничники закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та проходити до найближчих укриттів.