Частина рейсів не доїде до кінцевої: "Укрзалізниця" терміново змінює маршрути

Які поїзди затримуються

Безпекова ситуація спричинила збої в графіку руху рейсів, що прямують через Дніпропетровщину. Це також вплинуло на час відправлення зворотних поїздів.

Наразі найбільші затримки фіксують у таких рейсів:

№ 119 Дніпро - Хелм (запізнення +10:14);

№ 083 Дніпро - Мукачево (запізнення +9:14, маршрут обмежено);

№ 041 Дніпро - Трускавець (запізнення +9:00, маршрут обмежено);

№ 003 Дніпро - Ужгород (запізнення +6:45);

№ 285 Дніпро - Львів (запізнення +6:03).

Пасажирів закликають уважно стежити за оновленнями в офіційному застосунку "Укрзалізниці" та слухати оголошення на вокзалах.

Зміни в маршрутах та допомога пасажирам

Кінцевою станцією для поїздів № 41 Дніпро - Трускавець та № 83 Дніпро - Мукачево 7 серпня визначено Львів.

Доставка пасажирів до кінцевих пунктів призначення - Трускавця та Мукачева - організована приміськими електричками.

Купувати окремі квитки на них не потрібно, а пересадкою на місці керують працівники залізниці.

Для підтримки людей у дорозі залучили благодійну організацію World Central Kitchen. Протягом дня близько 1700 пасажирів та членів поїзних бригад забезпечили гарячим харчуванням, а ще 1300 осіб отримали питну воду.