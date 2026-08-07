Часть рейсов не доедет до конечной: "Укрзализныця" срочно меняет маршруты

Какие поезда задерживаются

Ситуация безопасности вызвала сбои в графике движения рейсов, следующих через Днепропетровщину. Это также повлияло на время отправки обратных поездов.

Наибольшие задержки фиксируют у следующих рейсов:

№ 119 Днепр - Хелм (опоздание +10:14);

№ 083 Днепр - Мукачево (опоздание +9:14, маршрут ограничен);

№ 041 Днепр - Трускавец (опоздание +9:00, маршрут ограничен);

№ 003 Днепр - Ужгород (опоздание +6:45);

№285 Днепр - Львов (опоздание +6:03).

Пассажиров призывают внимательно следить за обновлениями в официальном приложении "Укрзализныци" и слушать объявления на вокзалах.

Изменения в маршрутах и помощь пассажирам

Конечной станцией для поездов № 41 Днепр - Трускавец и № 83 Днепр - Мукачево 7 августа определен Львов.

Доставка пассажиров в конечные пункты назначения - Трускавец и Мукачево - организована пригородными электричками.

Покупать отдельные билеты на них не нужно, а пересадкой на месте руководят работники железной дороги.

Для поддержки людей в пути привлекли благотворительную организацию World Central Kitchen. В течение дня около 1700 пассажиров и членов поездных бригад обеспечили горячим питанием, а еще 1300 получили питьевую воду.