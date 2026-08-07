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Главная » Жизнь » Общество

Часть рейсов не доедет до конечной: "Укрзализныця" срочно меняет маршруты

18:50 07.08.2026 Пт
2 мин
Как железная дорога решает проблему и что ждет пассажиров?
aimg Сергей Козачук
Часть рейсов не доедет до конечной: "Укрзализныця" срочно меняет маршруты Фото: "Укрзализныця" меняет маршруты движения поездов (Getty Images)
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Из-за повреждения инфраструктуры и повышенной угрозы обстрелов в Днепропетровской области ряд поездов курсирует с опозданием, которое составляет более 10 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Какие поезда задерживаются

Ситуация безопасности вызвала сбои в графике движения рейсов, следующих через Днепропетровщину. Это также повлияло на время отправки обратных поездов.

Наибольшие задержки фиксируют у следующих рейсов:

  • № 119 Днепр - Хелм (опоздание +10:14);
  • № 083 Днепр - Мукачево (опоздание +9:14, маршрут ограничен);
  • № 041 Днепр - Трускавец (опоздание +9:00, маршрут ограничен);
  • № 003 Днепр - Ужгород (опоздание +6:45);
  • №285 Днепр - Львов (опоздание +6:03).

Пассажиров призывают внимательно следить за обновлениями в официальном приложении "Укрзализныци" и слушать объявления на вокзалах.

Изменения в маршрутах и помощь пассажирам

Конечной станцией для поездов № 41 Днепр - Трускавец и № 83 Днепр - Мукачево 7 августа определен Львов.

Доставка пассажиров в конечные пункты назначения - Трускавец и Мукачево - организована пригородными электричками.

Покупать отдельные билеты на них не нужно, а пересадкой на месте руководят работники железной дороги.

Для поддержки людей в пути привлекли благотворительную организацию World Central Kitchen. В течение дня около 1700 пассажиров и членов поездных бригад обеспечили горячим питанием, а еще 1300 получили питьевую воду.

Ситуация на железной дороге

Напомним, что из-за ситуации и повреждения инфраструктуры ряд рейсов курсирует с отклонением от расписания, которое достигает более 10 часов.

В частности, из-за угроз обстрелов "Укрзализныця" была вынуждена ввести временные ограничения маршрутов и автобусные трансферы для пассажиров в нескольких областях. Для отдельных направлений также был организован подвоз пригородными электричками.

Во время военного положения проводники пассажирских поездов обязательно предупреждают об угрозе вражеских атак. В случае опасности пассажирам важно четко знать, как действовать при угрозе удара по поезду и строго соблюдать инструкции персонала.

В то же время, в компании отмечают, что пребывание на вокзалах и у путей во время массированных атак представляет повышенную опасность. Железнодорожники призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и проходить до ближайших укрытий.

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