Часть рейсов не доедет до конечной: "Укрзализныця" срочно меняет маршруты
Из-за повреждения инфраструктуры и повышенной угрозы обстрелов в Днепропетровской области ряд поездов курсирует с опозданием, которое составляет более 10 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Какие поезда задерживаются
Ситуация безопасности вызвала сбои в графике движения рейсов, следующих через Днепропетровщину. Это также повлияло на время отправки обратных поездов.
Наибольшие задержки фиксируют у следующих рейсов:
- № 119 Днепр - Хелм (опоздание +10:14);
- № 083 Днепр - Мукачево (опоздание +9:14, маршрут ограничен);
- № 041 Днепр - Трускавец (опоздание +9:00, маршрут ограничен);
- № 003 Днепр - Ужгород (опоздание +6:45);
- №285 Днепр - Львов (опоздание +6:03).
Пассажиров призывают внимательно следить за обновлениями в официальном приложении "Укрзализныци" и слушать объявления на вокзалах.
Изменения в маршрутах и помощь пассажирам
Конечной станцией для поездов № 41 Днепр - Трускавец и № 83 Днепр - Мукачево 7 августа определен Львов.
Доставка пассажиров в конечные пункты назначения - Трускавец и Мукачево - организована пригородными электричками.
Покупать отдельные билеты на них не нужно, а пересадкой на месте руководят работники железной дороги.
Для поддержки людей в пути привлекли благотворительную организацию World Central Kitchen. В течение дня около 1700 пассажиров и членов поездных бригад обеспечили горячим питанием, а еще 1300 получили питьевую воду.
Ситуация на железной дороге
Напомним, что из-за ситуации и повреждения инфраструктуры ряд рейсов курсирует с отклонением от расписания, которое достигает более 10 часов.
В частности, из-за угроз обстрелов "Укрзализныця" была вынуждена ввести временные ограничения маршрутов и автобусные трансферы для пассажиров в нескольких областях. Для отдельных направлений также был организован подвоз пригородными электричками.
Во время военного положения проводники пассажирских поездов обязательно предупреждают об угрозе вражеских атак. В случае опасности пассажирам важно четко знать, как действовать при угрозе удара по поезду и строго соблюдать инструкции персонала.
В то же время, в компании отмечают, что пребывание на вокзалах и у путей во время массированных атак представляет повышенную опасность. Железнодорожники призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и проходить до ближайших укрытий.