Частина поїздів "Укрзалізниці" не курсуватиме 8 березня: список напрямків

Які поїзди тимчасово скасували

У суботу, 8 березня, не курсуватимуть кілька приміських поїздів на окремих напрямках регіону. Йдеться про такі рейси:

№6412 Кривий Ріг - Радушна

№6413 Радушна - Кривий Ріг

№6471 Радушна - Кривий Ріг

№6472 Кривий Ріг - Радушна

№6474 Кривий Ріг-Головний - Нікополь

№6473 Радушна - Кривий Ріг-Головний

Поїзди з обмеженим маршрутом

Крім того, частина приміських поїздів курсуватиме за скороченим маршрутом. Це стосується таких рейсів:

№6475 Кривий Ріг-Головний - Тимкове (замість маршруту Радушна - Тимкове)

№6476 Тимкове - Кривий Ріг-Головний (замість маршруту Тимкове - Радушна)

Пасажирам рекомендують враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок і заздалегідь перевіряти актуальний розклад руху приміських поїздів.