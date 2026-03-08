UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Частина поїздів "Укрзалізниці" не курсуватиме 8 березня: список напрямків

00:17 08.03.2026 Нд
2 хв
Українцям важливо переглянути свої маршрути та внести відповідні зміни
aimg Никончук Анастасія
Фото: "Укрзалізниця" (GettyImages)

У Дніпропетровській області тимчасово скоригували графік руху приміських поїздів. Як повідомили представники залізниці, зміни запроваджують 8 березня через вплив бойових дій на інфраструктуру та безпеку руху.

Які поїзди тимчасово скасували

У суботу, 8 березня, не курсуватимуть кілька приміських поїздів на окремих напрямках регіону. Йдеться про такі рейси:

№6412 Кривий Ріг - Радушна
№6413 Радушна - Кривий Ріг
№6471 Радушна - Кривий Ріг
№6472 Кривий Ріг - Радушна
№6474 Кривий Ріг-Головний - Нікополь
№6473 Радушна - Кривий Ріг-Головний

Поїзди з обмеженим маршрутом

Крім того, частина приміських поїздів курсуватиме за скороченим маршрутом. Це стосується таких рейсів:

№6475 Кривий Ріг-Головний - Тимкове (замість маршруту Радушна - Тимкове)
№6476 Тимкове - Кривий Ріг-Головний (замість маршруту Тимкове - Радушна)

Пасажирам рекомендують враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок і заздалегідь перевіряти актуальний розклад руху приміських поїздів.

Нагадуємо, що Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" (УМП) звернулося до прем'єр-міністра України Юлії Свириденко з офіційним листом, в якому закликало ввести мораторій на підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення на період дії воєнного стану.

У галузі вважають, що подальше збільшення вартості перевезень у нинішніх умовах може негативно вплинути на роботу підприємств і ускладнити ситуацію для промислового сектора.

Зазначимо, що Кабінет міністрів затвердив запуск експериментального механізму державного замовлення на внутрішні пасажирські перевезення далекого сполучення. Йдеться про впровадження нового підходу до організації таких перевезень, який передбачає участь держави у формуванні замовлення на відповідні маршрути.

