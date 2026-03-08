Частина поїздів "Укрзалізниці" не курсуватиме 8 березня: список напрямків

У Дніпропетровській області тимчасово скоригували графік руху приміських поїздів. Як повідомили представники залізниці, зміни запроваджують 8 березня через вплив бойових дій на інфраструктуру та безпеку руху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".
У суботу, 8 березня, не курсуватимуть кілька приміських поїздів на окремих напрямках регіону. Йдеться про такі рейси:
Крім того, частина приміських поїздів курсуватиме за скороченим маршрутом. Це стосується таких рейсів:
Пасажирам рекомендують враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок і заздалегідь перевіряти актуальний розклад руху приміських поїздів.
