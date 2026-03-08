RU

Общество Образование Деньги Изменения

Часть поездов "Укрзализныцы" не будет курсировать 8 марта: список направлений

00:17 08.03.2026 Вс
2 мин
Украинцам важно пересмотреть свои маршруты и внести соответствующие изменения
aimg Никончук Анастасия
Фото: "Укрзализныця" (GettyImages)

В Днепропетровской области временно скорректировали график движения пригородных поездов. Как сообщили представители железной дороги, изменения вводятся 8 марта из-за влияния боевых действий на инфраструктуру и безопасность движения.

Какие поезда временно отменили

В субботу, 8 марта, не будут курсировать несколько пригородных поездов на отдельных направлениях региона. Речь идет о следующих рейсах:

№6412 Кривой Рог – Радушная
№6413 Радушная – Кривой Рог
№6471 Радушная – Кривой Рог
№6472 Кривой Рог – Радушная
№6474 Кривой Рог-Главный – Никополь
№6473 Радушная – Кривой Рог-Главный

Поезда с ограниченным маршрутом

Кроме того, часть пригородных поездов будет курсировать по сокращенному маршруту. Это касается следующих рейсов:

№6475 Кривой Рог-Главный — Тимкове (вместо маршрута Радушная — Тимкове)
№6476 Тимкове – Кривой Рог-Главный (вместо маршрута Тимкове — Радушная)

Пассажирам рекомендуют учитывать временные изменения при планировании поездок и заранее проверять актуальное расписание движения пригородных поездов.

Напоминаем, что Объединение предприятий "Укрметаллургпром" (УМП) обратилось к премьер-министру Украины Юлии Свириденко с официальным письмом, в котором призвало ввести мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на период действия военного положения.

В отрасли считают, что дальнейшее увеличение стоимости перевозок в нынешних условиях может негативно повлиять на работу предприятий и усложнить ситуацию для промышленного сектора.

Отметим, что Кабинет министров утвердил запуск экспериментального механизма государственного заказа на внутренние пассажирские перевозки дальнего сообщения. Речь идет о внедрении нового подхода к организации таких перевозок, который предполагает участие государства в формировании заказа на соответствующие маршруты.

