Часть поездов "Укрзализныцы" не будет курсировать 8 марта: список направлений

Напоминаем, что Объединение предприятий "Укрметаллургпром" (УМП) обратилось к премьер-министру Украины Юлии Свириденко с официальным письмом, в котором призвало ввести мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на период действия военного положения.

В отрасли считают, что дальнейшее увеличение стоимости перевозок в нынешних условиях может негативно повлиять на работу предприятий и усложнить ситуацию для промышленного сектора.

Отметим, что Кабинет министров утвердил запуск экспериментального механизма государственного заказа на внутренние пассажирские перевозки дальнего сообщения. Речь идет о внедрении нового подхода к организации таких перевозок, который предполагает участие государства в формировании заказа на соответствующие маршруты.