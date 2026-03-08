Часть поездов "Укрзализныцы" не будет курсировать 8 марта: список направлений

В Днепропетровской области временно скорректировали график движения пригородных поездов. Как сообщили представители железной дороги, изменения вводятся 8 марта из-за влияния боевых действий на инфраструктуру и безопасность движения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныцы".
В субботу, 8 марта, не будут курсировать несколько пригородных поездов на отдельных направлениях региона. Речь идет о следующих рейсах:
Кроме того, часть пригородных поездов будет курсировать по сокращенному маршруту. Это касается следующих рейсов:
Пассажирам рекомендуют учитывать временные изменения при планировании поездок и заранее проверять актуальное расписание движения пригородных поездов.
