Частина поїздів "Укрзалізниці" не курсуватиме 8 березня: список напрямків

У Дніпропетровській області тимчасово скоригували графік руху приміських поїздів. Як повідомили представники залізниці, зміни запроваджують 8 березня через вплив бойових дій на інфраструктуру та безпеку руху.

Які поїзди тимчасово скасували У суботу, 8 березня, не курсуватимуть кілька приміських поїздів на окремих напрямках регіону. Йдеться про такі рейси: №6412 Кривий Ріг - Радушна

№6413 Радушна - Кривий Ріг

№6471 Радушна - Кривий Ріг

№6472 Кривий Ріг - Радушна

№6474 Кривий Ріг-Головний - Нікополь

№6473 Радушна - Кривий Ріг-Головний Поїзди з обмеженим маршрутом Крім того, частина приміських поїздів курсуватиме за скороченим маршрутом. Це стосується таких рейсів: №6475 Кривий Ріг-Головний - Тимкове (замість маршруту Радушна - Тимкове)

№6476 Тимкове - Кривий Ріг-Головний (замість маршруту Тимкове - Радушна) Пасажирам рекомендують враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок і заздалегідь перевіряти актуальний розклад руху приміських поїздів.