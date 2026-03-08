ua en ru
Вс, 08 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Часть поездов "Укрзализныцы" не будет курсировать 8 марта: список направлений

00:17 08.03.2026 Вс
2 мин
Украинцам важно пересмотреть свои маршруты и внести соответствующие изменения
aimg Никончук Анастасия
Часть поездов "Укрзализныцы" не будет курсировать 8 марта: список направлений Фото: "Укрзализныця" (GettyImages)

В Днепропетровской области временно скорректировали график движения пригородных поездов. Как сообщили представители железной дороги, изменения вводятся 8 марта из-за влияния боевых действий на инфраструктуру и безопасность движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныцы".

Читайте также:В этот раз повезло "Укрзализныце": Германия предоставила новую помощь для Украины

Какие поезда временно отменили

В субботу, 8 марта, не будут курсировать несколько пригородных поездов на отдельных направлениях региона. Речь идет о следующих рейсах:

№6412 Кривой Рог – Радушная
№6413 Радушная – Кривой Рог
№6471 Радушная – Кривой Рог
№6472 Кривой Рог – Радушная
№6474 Кривой Рог-Главный – Никополь
№6473 Радушная – Кривой Рог-Главный

Поезда с ограниченным маршрутом

Кроме того, часть пригородных поездов будет курсировать по сокращенному маршруту. Это касается следующих рейсов:

№6475 Кривой Рог-Главный — Тимкове (вместо маршрута Радушная — Тимкове)
№6476 Тимкове – Кривой Рог-Главный (вместо маршрута Тимкове — Радушная)

Пассажирам рекомендуют учитывать временные изменения при планировании поездок и заранее проверять актуальное расписание движения пригородных поездов.

Напоминаем, что Объединение предприятий "Укрметаллургпром" (УМП) обратилось к премьер-министру Украины Юлии Свириденко с официальным письмом, в котором призвало ввести мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на период действия военного положения.

В отрасли считают, что дальнейшее увеличение стоимости перевозок в нынешних условиях может негативно повлиять на работу предприятий и усложнить ситуацию для промышленного сектора.

Отметим, что Кабинет министров утвердил запуск экспериментального механизма государственного заказа на внутренние пассажирские перевозки дальнего сообщения. Речь идет о внедрении нового подхода к организации таких перевозок, который предполагает участие государства в формировании заказа на соответствующие маршруты.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Поезда
Новости
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС