Часть поездов "Укрзализныцы" не будет курсировать 8 марта: список направлений

В Днепропетровской области временно скорректировали график движения пригородных поездов. Как сообщили представители железной дороги, изменения вводятся 8 марта из-за влияния боевых действий на инфраструктуру и безопасность движения.

Какие поезда временно отменили В субботу, 8 марта, не будут курсировать несколько пригородных поездов на отдельных направлениях региона. Речь идет о следующих рейсах: №6412 Кривой Рог – Радушная

№6413 Радушная – Кривой Рог

№6471 Радушная – Кривой Рог

№6472 Кривой Рог – Радушная

№6474 Кривой Рог-Главный – Никополь

№6473 Радушная – Кривой Рог-Главный Поезда с ограниченным маршрутом Кроме того, часть пригородных поездов будет курсировать по сокращенному маршруту. Это касается следующих рейсов: №6475 Кривой Рог-Главный — Тимкове (вместо маршрута Радушная — Тимкове)

№6476 Тимкове – Кривой Рог-Главный (вместо маршрута Тимкове — Радушная) Пассажирам рекомендуют учитывать временные изменения при планировании поездок и заранее проверять актуальное расписание движения пригородных поездов.