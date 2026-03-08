Часть поездов "Укрзализныцы" не будет курсировать 8 марта: список направлений
В Днепропетровской области временно скорректировали график движения пригородных поездов. Как сообщили представители железной дороги, изменения вводятся 8 марта из-за влияния боевых действий на инфраструктуру и безопасность движения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныцы".
Какие поезда временно отменили
В субботу, 8 марта, не будут курсировать несколько пригородных поездов на отдельных направлениях региона. Речь идет о следующих рейсах:
№6413 Радушная – Кривой Рог
№6471 Радушная – Кривой Рог
№6472 Кривой Рог – Радушная
№6474 Кривой Рог-Главный – Никополь
№6473 Радушная – Кривой Рог-Главный
Поезда с ограниченным маршрутом
Кроме того, часть пригородных поездов будет курсировать по сокращенному маршруту. Это касается следующих рейсов:
№6476 Тимкове – Кривой Рог-Главный (вместо маршрута Тимкове — Радушная)
Пассажирам рекомендуют учитывать временные изменения при планировании поездок и заранее проверять актуальное расписание движения пригородных поездов.
Напоминаем, что Объединение предприятий "Укрметаллургпром" (УМП) обратилось к премьер-министру Украины Юлии Свириденко с официальным письмом, в котором призвало ввести мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на период действия военного положения.
В отрасли считают, что дальнейшее увеличение стоимости перевозок в нынешних условиях может негативно повлиять на работу предприятий и усложнить ситуацию для промышленного сектора.
Отметим, что Кабинет министров утвердил запуск экспериментального механизма государственного заказа на внутренние пассажирские перевозки дальнего сообщения. Речь идет о внедрении нового подхода к организации таких перевозок, который предполагает участие государства в формировании заказа на соответствующие маршруты.