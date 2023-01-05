Частина Одеси завтра залишиться без води: в чому причина

Завтра, 6 січня, у Приморському районі Одеси буде відсутнє водопостачання, а у Малиновському - можливе зниження тиску через проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду .

"У зв'язку із ремонтними роботами, які проводять працівники ДТЕК Одеські електромережі, 06.01.2023 будуть знеструмлені об’єкти водоканалу, що забезпечують водопостачання споживачів Приморського та Малиновського районів міста Одеси", - сказано у повідомлення.

Зазначається, що через їхню значну потужність, використання джерел автономного енергоживлення не є можливим.

Так, завтра з 12:00 до 20:00 буде відсутнє водопостачання у Приморському районі, а у Малиновському можливе зниження тиску.

Як повідомлялося раніше, в Одеській області оновили графіки відключень електроенергії.

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