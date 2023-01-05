Частина Одеси завтра залишиться без води: в чому причина
Завтра, 6 січня, у Приморському районі Одеси буде відсутнє водопостачання, а у Малиновському - можливе зниження тиску через проведення ремонтних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.
"У зв'язку із ремонтними роботами, які проводять працівники ДТЕК Одеські електромережі, 06.01.2023 будуть знеструмлені об’єкти водоканалу, що забезпечують водопостачання споживачів Приморського та Малиновського районів міста Одеси", - сказано у повідомлення.
Зазначається, що через їхню значну потужність, використання джерел автономного енергоживлення не є можливим.
Так, завтра з 12:00 до 20:00 буде відсутнє водопостачання у Приморському районі, а у Малиновському можливе зниження тиску.
Як повідомлялося раніше, в Одеській області оновили графіки відключень електроенергії.
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