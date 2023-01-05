ua ru
Чт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часть Одессы завтра останется без воды: в чем причина

Новина українською →
Одесса, Четверг 05 января 2023 14:51
Часть Одессы завтра останется без воды: в чем причина Фото: часть Одессы завтра останется без воды (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Завтра, 6 января, в Приморском районе Одессы будет отсутствовать водоснабжение, а в Малиновском - возможно снижение давления из-за проведения ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

"В связи с ремонтными работами, которые проводят работниками ДТЭК Одесские электросети, 06.01.2023 будут обесточены объекты водоканала, обеспечивающие водоснабжение потребителей Приморского и Малиновского районов города Одессы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за их значительной мощности использование источников автономного энергопитания не возможно.

Так, завтра с 12:00 до 20:00 будет отсутствовать водоснабжение в Приморском районе, а в Малиновском возможно снижение давления.

Как сообщалось ранее, в Одесской области обновили графики отключений электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Водоснабжение
NEWS
У России в мае закончатся "Шахеды"? Что известно о запасах иранских дронов
У России в мае закончатся "Шахеды"? Что известно о запасах иранских дронов
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет