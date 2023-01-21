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Частина Одеси залишилася без води: у чому причина

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Одеса, Субота 21 січня 2023 15:28
Частина Одеси залишилася без води: у чому причина Фото: частина Одеси сьогодні залишилася без води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Частина Одеси сьогодні, 21 січня, залишилася без водопостачання. Причиною цього стали ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий водоканал.

Майже два десятки вулиць в Одесі сьогодні були відключення від водопостачання через аварійні роботи. Частину адрес вже підключили, проте на 10 вулицях ще тривають роботи.

Планується, що в Одесі повністю відновлять водопостачання до 19:00.

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Частина Одеси залишилася без води: у чому причина

Фото: в Одесі обіцяють ввечері відновити водопостачання (скриншот infoxvod.com.ua)

Нагадаємо, 19 січня Одеса та область повернулася до погодинних графіків відключень світла. Наразі у регіоні діють графіки "4 через 4".

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Одеса Водопостачання
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