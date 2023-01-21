Частина Одеси залишилася без води: у чому причина

Частина Одеси сьогодні, 21 січня, залишилася без водопостачання. Причиною цього стали ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий водоканал.

Майже два десятки вулиць в Одесі сьогодні були відключення від водопостачання через аварійні роботи. Частину адрес вже підключили, проте на 10 вулицях ще тривають роботи.

Планується, що в Одесі повністю відновлять водопостачання до 19:00.

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Фото: в Одесі обіцяють ввечері відновити водопостачання (скриншот infoxvod.com.ua)