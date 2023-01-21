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Часть Одессы осталась без воды: в чем причина

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Одесса, Суббота 21 января 2023 15:28
Часть Одессы осталась без воды: в чем причина Фото: часть Одессы сегодня осталась без воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Часть Одессы сегодня, 21 января, осталась без водоснабжения. Причиной стали ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный водоканал.

Около двух десятков улиц в Одессе сегодня были отключения от водоснабжения из-за аварийных работ. Часть адресов уже подключили, однако на 10 улицах продолжаются работы.

Планируется, что в Одессе полностью возобновят водоснабжение до 19:00.

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Часть Одессы осталась без воды: в чем причина

Фото: в Одессе обещают вечером возобновить водоснабжение (скриншот infoxvod.com.ua)

Напомним, 19 января Одесса и область вернулись к почасовым графикам отключений света. В настоящее время в регионе действуют графики "4 через 4".

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Одесса Водоснабжение
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