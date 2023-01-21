Часть Одессы осталась без воды: в чем причина

Часть Одессы сегодня, 21 января, осталась без водоснабжения. Причиной стали ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный водоканал.

Около двух десятков улиц в Одессе сегодня были отключения от водоснабжения из-за аварийных работ. Часть адресов уже подключили, однако на 10 улицах продолжаются работы.

Планируется, что в Одессе полностью возобновят водоснабжение до 19:00.

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Фото: в Одессе обещают вечером возобновить водоснабжение (скриншот infoxvod.com.ua)