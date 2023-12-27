ua en ru
Ср, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Частина Одеси залишилася без води через аварію: адреси бюветів

Одеса, Середа 27 грудня 2023 11:10
UA EN RU
Частина Одеси залишилася без води через аварію: адреси бюветів Фото: частина Одеси залишилася без води через аварію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У частині Одеси через аварію на ВНС "Південна" та ремонт кабелю електроживлення станції тимчасово немає водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міської ради Одеси.

Наразі організований підвіз технічної води автоцистернами за наступними адресами:

  • Небесної сотні , 83 - на місці;
  • Ак. Корольова , 80а - 9.45;
  • Ген.Петрова, 45/47 - 10.00;
  • Космонавтів ріг Філатова - 10.00;
  • Шишкіна, 60а - 10.00;
  • Небесної Сотні, 15 - 10.30.

Окрім цього, в цих районах працюють бюветні комплекси:

  • на вул. Геранiєвiй;
  • на просп. Ак. Глушка, 1;
  • на просп. Небесноï сотнi, 14;
  • 6-та ст. Великого Фонтану;
  • на вул. Просвiти, 1-Д (зелена зона бiля Меморiалу героïчноï оборони Одеси 411-ï береговоï батареï);
  • на вул. Космонавтiв, 17а;
  • на вул. I. Рабiна;
  • на вул. Iнглезi.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
Нічна атака "Шахедів" по Україні: в Генштабі назвали кількість збитих дронів ворога
Нічна атака "Шахедів" по Україні: в Генштабі назвали кількість збитих дронів ворога
DAILY
Більше податків, менше доходів. Якою може бути економіка воєнного часу і що вона дасть країні
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Більше податків, менше доходів. Якою може бути економіка воєнного часу і що вона дасть країні