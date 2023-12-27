Частина Одеси залишилася без води через аварію: адреси бюветів

Фото: частина Одеси залишилася без води через аварію (Віталій Носач, РБК-Україна)

У частині Одеси через аварію на ВНС "Південна" та ремонт кабелю електроживлення станції тимчасово немає водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міської ради Одеси.

Наразі організований підвіз технічної води автоцистернами за наступними адресами: Небесної сотні , 83 - на місці;

Ак. Корольова , 80а - 9.45;

Ген.Петрова, 45/47 - 10.00;

Космонавтів ріг Філатова - 10.00;

Шишкіна, 60а - 10.00;

Небесної Сотні, 15 - 10.30. Окрім цього, в цих районах працюють бюветні комплекси: на вул. Геранiєвiй;

на просп. Ак. Глушка, 1;

на просп. Небесноï сотнi, 14;

6-та ст. Великого Фонтану;

на вул. Просвiти, 1-Д (зелена зона бiля Меморiалу героïчноï оборони Одеси 411-ï береговоï батареï);

на вул. Космонавтiв, 17а;

на вул. I. Рабiна;

на вул. Iнглезi.