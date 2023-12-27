Частина Одеси залишилася без води через аварію: адреси бюветів
Фото: частина Одеси залишилася без води через аварію (Віталій Носач, РБК-Україна)
У частині Одеси через аварію на ВНС "Південна" та ремонт кабелю електроживлення станції тимчасово немає водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міської ради Одеси.
Наразі організований підвіз технічної води автоцистернами за наступними адресами:
- Небесної сотні , 83 - на місці;
- Ак. Корольова , 80а - 9.45;
- Ген.Петрова, 45/47 - 10.00;
- Космонавтів ріг Філатова - 10.00;
- Шишкіна, 60а - 10.00;
- Небесної Сотні, 15 - 10.30.
Окрім цього, в цих районах працюють бюветні комплекси:
- на вул. Геранiєвiй;
- на просп. Ак. Глушка, 1;
- на просп. Небесноï сотнi, 14;
- 6-та ст. Великого Фонтану;
- на вул. Просвiти, 1-Д (зелена зона бiля Меморiалу героïчноï оборони Одеси 411-ï береговоï батареï);
- на вул. Космонавтiв, 17а;
- на вул. I. Рабiна;
- на вул. Iнглезi.
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