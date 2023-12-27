Часть Одессы осталась без воды из-за аварии: адреса бюветов
Фото: часть Одессы осталась без воды из-за аварии (Виталий Носач, РБК-Украина)
В части Одессы из-за аварии на ВНС "Южная" и ремонта кабеля электропитания станции временно нет водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского совета Одессы.
В настоящее время организован подвоз технической воды автоцистернами по следующим адресам:
- Небесной сотни, 83 - на месте;
- Ак. Королева, 80а - 9.45;
- Ген. Петрова, 45/47 - 10.00;
- Космонавтов угол Филатова - 10.00;
- Шишкина, 60а - 10.00;
- Небесной Сотни, 15 - 10.30.
Кроме того, в этих районах работают бюветные комплексы:
- по ул. Гераний;
- по просп. Ак. Глушко, 1;
- по просп. Небесной сотни, 14;
- 6-я ст. Большого Фонтана;
- по ул. Просвиты, 1-Д (зеленая зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи);
- по ул. Космонавтов, 17а;
- по ул. И. Рябина;
- по ул. Инклези.
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