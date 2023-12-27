Часть Одессы осталась без воды из-за аварии: адреса бюветов

В части Одессы из-за аварии на ВНС "Южная" и ремонта кабеля электропитания станции временно нет водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского совета Одессы.

В настоящее время организован подвоз технической воды автоцистернами по следующим адресам: Небесной сотни, 83 - на месте;

Ак. Королева, 80а - 9.45;

Ген. Петрова, 45/47 - 10.00;

Космонавтов угол Филатова - 10.00;

Шишкина, 60а - 10.00;

Небесной Сотни, 15 - 10.30. Кроме того, в этих районах работают бюветные комплексы: по ул. Гераний;

по просп. Ак. Глушко, 1;

по просп. Небесной сотни, 14;

6-я ст. Большого Фонтана;

по ул. Просвиты, 1-Д (зеленая зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи);

по ул. Космонавтов, 17а;

по ул. И. Рябина;

по ул. Инклези.