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Часть Одессы осталась без воды из-за аварии: адреса бюветов

Одесса, Среда 27 декабря 2023 11:10
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Часть Одессы осталась без воды из-за аварии: адреса бюветов Фото: часть Одессы осталась без воды из-за аварии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В части Одессы из-за аварии на ВНС "Южная" и ремонта кабеля электропитания станции временно нет водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского совета Одессы.

В настоящее время организован подвоз технической воды автоцистернами по следующим адресам:

  • Небесной сотни, 83 - на месте;
  • Ак. Королева, 80а - 9.45;
  • Ген. Петрова, 45/47 - 10.00;
  • Космонавтов угол Филатова - 10.00;
  • Шишкина, 60а - 10.00;
  • Небесной Сотни, 15 - 10.30.

Кроме того, в этих районах работают бюветные комплексы:

  • по ул. Гераний;
  • по просп. Ак. Глушко, 1;
  • по просп. Небесной сотни, 14;
  • 6-я ст. Большого Фонтана;
  • по ул. Просвиты, 1-Д (зеленая зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи);
  • по ул. Космонавтов, 17а;
  • по ул. И. Рябина;
  • по ул. Инклези.

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